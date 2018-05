Stuttgart/Mannheim Wasserpfeifentabak hergestellt und unversteuert verkauft

Stuttgart/Mannheim / DPA

Die Behörden ermitteln gegen neun Männer, die Wasserpfeifentabak hergestellt und unversteuert verkauft haben sollen. Die Verdächtigen sollen mit Hilfe eines Betonmischers mindestens 4,5 Tonnen Tabak in den Räumen eines Beschuldigten hergestellt haben, wie die Ermittler von Staatsanwaltschaft Mannheim und Zollfahndungsamt Stuttgart am Donnerstag mitteilten. Die Verdächtigen sollen den Tabak für 27 bis 37 Euro pro Kilogramm verkauft haben. In Deutschland kostet ein Kilogramm versteuerter Wasserpfeifentabak etwa 60 Euro.

Die Behörden gehen davon aus, dass die Verdächtigen dem Fiskus Steuerbeträge von mindestens 99 0000 Euro vorenthalten haben. Ermittelt wird nun wegen banden- und gewerbsmäßiger Steuerhehlerei sowie wegen bandenmäßiger Steuerhinterziehung. Die Behörden hatten im April sechs Wohnungen und zwei als Tabak-Küchen genutzte Räume in Südbaden, Württemberg, Bayern und dem Rhein-Neckar-Raum durchsucht und Beweismaterial sichergestellt.