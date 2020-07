Sexuelle Belästigung bei den Washington Redskins

„Ich war nie in einem feindlicheren, manipulativeren, passiv-aggressiven Arbeitsumfeld – und ich habe in der US-Politik gearbeitet“, zitiert die Post Julia Payne, die im Jahr 2003 kurzzeitig Vizepräsidentin für Kommunikation für die Franchise aus Washington war. Lange hielt sie es nicht aus. Später wurde sie die stellvertretende Pressesprecherin für Hillary Clinton.

Washington Post hat mit 15 ehemaligen weiblichen Angestellten gesprochen, die bestätigt haben, Opfer von sexueller Belästigung und verbaler Erniedrigung geworden zu sein. 14 wollten anonym bleiben, weil sie Konsequenzen fürchten, aber eine Frau, Emily Applegate, hat sich öffentlich geäußert. Insgesamt hat die renommierte Zeitung aus der Hauptstadt, die Diehat mit 15 ehemaligen weiblichen Angestellten gesprochen, die bestätigt haben, Opfer von sexueller Belästigung undgeworden zu sein. 14 wollten anonym bleiben, weil sie Konsequenzen fürchten, aber eine Frau, Emily Applegate, hat sich öffentlich geäußert. Insgesamt hat die renommierte Zeitung aus der Hauptstadt, die Amazon-Gründer Jeff Bezos gehört , über 40 aktuelle und ehemalige Angestellte für die ausführliche Geschichte interviewt.

Sexualisierte Sprüche, Komplimente für Brüste und Hintern

Applegate berichtet davon, dass es zu ihrer Arbeitsroutine gehört habe, sich mit einer Kollegin in der Mittagspause im Badezimmer zu treffen und gemeinsam über den sexuellen und verbalen Missbrauch zu weinen. Andere Frauen berichten von sexualisierten Sprüchen, Chatverläufen, Komplimente für große Brüste oder den Hintern. Für viele Führungskräfte waren weibliche Angestellte schlichtweg Objekte ihrer Begierde.

Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen für die Kultur verantwortlich – und die hätte schlechter kaum sein können. Gegen den Besitzer Dan Synder persönlich richten sich die Vorwürfe nicht – im Gegensatz zu seinem Verhalten gegenüber Cheerleadern, das bereits 2018 durch die New York Times aufgedeckt wurde . Allerdings ist er als Chef desfür die Kultur verantwortlich – und die hätte schlechter kaum sein können.

Pressesprecherin Julia Payne sagte dazu: „In so einem toxischen, stimmungsabhängigen Arbeitsumfeld, mit einem Besitzer, der sich so verhält, wie könnte jemand denken, dass die Frauen da zur Personalabteilung gehen?“ Snyder hat mittlerweile einige der von der Washington Post beschuldigten Männer entlassen. Damit wird der Skandal aber nicht ausgestanden sein, zu strukturell scheinen die Probleme.

Änderung des Teamnamen Redskins als PR-Entscheidung?

Entsprechend gibt es Gerüchte, dass die Änderung des rassistischen Teamnamens „Redskins“ auch deswegen dann auf einmal so schnell ging, weil Snyder von den Recherchen der Post erfahren hat und in die PR-Offensive gehen wollte.

Wie konnte es so lange zu so expliziter sexueller Belästigung kommen, ohne dass es an die Öffentlichkeit geriet? Emily Applegate, die beruflich nichts mehr mit der professionellen Sportswelt zu tun haben will, sagt dazu: „Ich musste meinen Job behalten. Wenn es darauf ankommt, basieren 98 Prozent der Menschen ihre Entscheidungen, ob sie sich beschweren, darauf, dass sie ihren Job behalten müssen. Deswegen kann so etwas so lange gehen.“