Psychologie Was beim Gruseln im Gehirn passiert

Von der Lust an der Angst

Professor Peter Walschburger (72), Professor für Psychologie mit Schwerpunkt Biopsychologische Anthropologie an der Freien Universität Berlin, erklärt, warum wir uns so gerne gruseln.

Woher kommt die Lust am Gruseln? Das ist ein Spiel mit der Angst. Urvertrauen verschafft innere emotionale Sicherheit. Haben wir die erreicht, möchten wir auf spielerische Art neue Erfahrungen sammeln und unsere Grenzen austesten. Wer Angstlust empfindet, ist zunächst unangenehm erregt, aber die Anspannung weicht dann einem Gefühl der Erleichterung und Freude.

Warum ist unser Empfinden von Grusel so unterschiedlich? Es steckt eine verborgene Zweckmäßigkeit dahinter, es ist ein Erproben unserer menschlichen Möglichkeiten, und das ist individuell ganz verschieden. Wie im Übrigen auch bei Tierkindern, die beim Balgen oder Raufen im sicheren Umfeld spielerisch ihre Grenzen ausloten.

Welche Unterschiede gibt es hier zwischen Kindern und Erwachsenen? Kleinkinder haben zunächst ein großes Bedürfnis nach Sicherheit und sind auf Fürsorge und Schutz der Eltern angewiesen. Auf der Basis dieses erworbenen Urvertrauens trauen sich die Heranwachsenden immer mehr zu. Am Höhepunkt werden die Jugendlichen ihrer Eltern überdrüssig und empfinden fremde Sozialpartner als besonders attraktiv, was ihre Fortpflanzungschancen erhöht und die Anpassungsmöglichkeiten der Nachkommen erweitert. Die Suche nach Nervenkitzel ist am Ende ein Selektionsvorteil.

Halloween wird in Deutschland immer beliebter, sollten Eltern ihre Kinder da unterstützen? Grundsätzlich gibt es nichts einzuwenden, zumal es in unserem Kulturkreis mit Silvester oder Fasching bereits ähnliche Rituale gibt, die im weitesten Sinne mit Erschrecken zu tun haben. Eltern sollten Kinder viel Freiheit lassen, in einem sicheren Kontext Erfahrungen zu sammeln, damit diese am Ende nicht zu ängstlich werden.

Feiern Sie selbst Halloween? Bei mir stehen andere Dinge im Vordergrund, aber grundsätzlich braucht jeder Mensch seinen Aufreger. Meinen persönlichen Nervenkitzel beziehe ich beim Sport. gio