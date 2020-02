Der Autobahntunnel der Autobahn 81 unter dem Engelberg in Leonberg (Kreis Böblingen) wird Anfang März für Wartungsarbeiten zeitweise gesperrt. Die Sperrung beschränkt sich nach Angaben des Regierungspräsidiums Stuttgart vom Freitag auf die Oströhre des Engelbergbasistunnels in Fahrtrichtung Heilbronn. Hier sollen in der Nacht von Samstag (7. März) auf Sonntag (8. März) zwei Ventilatoren ausgetauscht werden. Die Sperrung von 22.00 Uhr bis 7.00 Uhr soll zudem für betriebstechnische Maßnahmen genutzt werden. Der Verkehr wird während der Sperrung an der Anschlussstelle Leonberg-Ost ausgeleitet. Die Umleitungsstrecke führt über Leonberg und Ditzingen zur Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach.

Mitteilung des Regierungspräsidiums