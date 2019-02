Dossenheim und Heidelberg Warnung vor Leitungswasser: Einige Heidelberger Geschäfte haben kein Wasser mehr

Dossenheim / Heidelberg / SWP

In mehreren Geschäften in Heidelberg gibt es offenbar kein Wasser mehr zu kaufen. Das berichtet die Nachrichtenseite focus.de. Der Engpass geht auf eine Warnung des Rhein-Neckar-Kreises vom Donnerstag zurück, derzufolge die Anwohner in Heidelberg, aber auch der Gemeinde Dossenheim das Wasser aus dem Wasserhahn nicht zum Trinken oder der Körperpflege benutzen sollen. Es dürfe demnach nur für die Spülung der Toilette benutzt werden.

In Heidelberger Geschäften wird Wasser knapp

Nun wird in Heidelberg offenbar das Wasser knapp: Wie die Nachrichtenseite berichtet, versuchen die Menschen Wasserflaschen einzukaufen. Doch genau das ist nicht mehr ohne Weiteres möglich. Ein Betroffener aus dem Heidelberger Stadtteil Neuenheim berichtet demnach, dass die Geschäfte leergekauft seien. Dem Bericht zufolge soll der Mann in mehreren Supermärkten gewesen sein – ohne Erfolg. Dafür führen viele Einsatzkräfte der Feuerwehr durch die Straßen und warnen die Anwohner per Lautsprecherdurchsagen.

Was war passiert?

In der Gemeinde Dossenheim im Rhein-Neckar-Kreis und im Stadtkreis Heidelberg warnen Behörden vor dem Gebrauch, Verzehr und Nutzung des Leitungswassers. Ein Labor untersucht das Wasser, weitere Details sind bisher nicht bekannt.

Welche Orte sind betroffen?

Das Gesundheitsamt hat eine Trinkwasser-Warnung für Dossenheim und das gesamte Stadtgebiet in Heidelberg herausgegeben. Das Wasser wäre aus bislang ungeklärten Gründen blau. Mannheim ist nicht von der Verunreinigung betroffen.

Was soll ich nun tun?

Die Warn-App Nina gibt für die betroffenen Orte eine Handlungsempfehlung: „Legen Sie einen Vorrat an Trink- und Brauchwasser an.“ Außerdem soll auch die Nutzung des Wassers eingestellt werden.