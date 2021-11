In Baden-Württemberg wurde jetzt die sogenannte Warnstufe ausgerufen. Der Grund: Am Dienstag, 02.11.2021, wurden auf des Intensivstationen des Landes den zweiten Werktag in Folge mehr als 250 Patienten wegen einer Corona-Erkrankung behandelt.

Ab wann gilt die Warnstufe in BW?

Welche Corona-Regeln gelten jetzt in Baden-Württemberg?

Welchen Corona-Test braucht man als Ungeimpte*r wann und wo?

Warnstufe gilt ab 03.11.2021 in BW – Corona-Regeln aktuell

Die mit der Warnstufe zusammenhängenden Einschränkungen, vor allem für Nicht-Geimpfte oder -Genesene, treten am Mittwoch, 03.11.2021, in Kraft.

2G oder 3G-plus in Gastronomie, bei Veranstaltungen und im Kino – Wo gilt was?

Die 2G-Regel gilt in Baden-Württemberg flächendeckend erst in der Alarmstufe. Diese ist noch nicht erreicht, wenn weniger als 390 Corona-Patienten auf Intensivstation liegen. In vielen Bereichen gilt in der nun ausgerufenen Warnstufe allerdings die 3G-plus-Regel. In folgenden Bereichen brauchen Ungeimpfte nun einen Nachweis über einen negativen PCR-Test:

In geschlossenen Räumen wie Theatern, Kinos, Stadtfesten, Betriebs- und Vereinsfeiern, etc.

In Kultureinrichtungen wie Galerien, Museen, Bibliotheken und Co.

Bei Messen, Ausstellungen und Kongressen

In der Gastronomie und Vergnügungsstätten (wie Restaurants, Kneipen, Imbisse, Spielhallen etc.)

Im Touristischen Verkehr, z.B. bei Schifffahrten, Seilbahnen und Busreisen

Bei der außerschulischen Bildung, also VHS-Kursen, Musikschulen und Co.

In Freizeiteinrichtungen wie Freizeitparks, Sportstätten, Bäder, Saunen und mehr

Beim Sport: Hier findet ihr die aktuellen Corona-Regeln, die beim Sport in den verschiedenen Bereichen gelten.

2G-Optionsmodell: Entscheidung steht in BW jedem frei

Neu ist seit dem 28. Oktober in der Verordnung bereits das 2G-Optionsmodell. Die Wahl der 2G-Option haben grundsätzlich alle Lebensbereiche, zum Beispiel die Gastronomie, Kultur-, Freizeit- und sonstige Einrichtungen sowie Verkehrswesen, Messen, Handels- und Dienstleistungsbetriebe.

PCR-Test in BW: Wo brauchen Ungeimpfte den Corona-Test?

In der jetzt ausgerufenen Warnstufe müssen ungeimpfte und nicht-genesene Personen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens einen PCR-Test vorlegen – insbesondere in Innenräumen. Das betrifft laut Gesundheitsministerium etwa Veranstaltungen, den Restaurant-, Messe- oder Kinobesuch, aber auch den Vereinssport in geschlossenen Räumen. Der PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Mit der Warnstufe entfällt auch die Befreiung von der Maskenpflicht beim 2G-Optionsmodell für immunisierte Besucher sowie Be-schäftigte etwa von Restaurants.

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte in der Warnstufe BW

Ein Haushalt darf sich in der Warnstufe nur noch mit fünf weiteren Personen treffen – ausgenommen sind auch hier Geimpfte oder Genesene, Personen unter 18 Jahren sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die keine Impfempfehlung der Stiko besteht.

„Die erste kritische Marke ist erreicht, die Lage in den Krankenhäusern angespannt“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha. „Wir erleben derzeit eine Pandemie der Ungeimpften. Das sehen wir nicht nur an den getrennt ausgewiesenen Inzidenz-Werten, sondern auch auf den Intensivstationen.“ Dort liegen laut Lucha fast ausnahmslos nicht-geimpfte Patienten mit einem schweren Verlauf. Es sei deshalb klar, dass mit den Einschränkungen bei den Nicht-Geimpften angesetzt werden muss. Sie seien Treiber der Pandemie und sorgen für die Belastung des Gesundheitssystems.

Warnstufe und Alarmstufe: Das Corona-Stufenmodell in Baden-Württemberg

Bereits mit der Corona-Verordnung im September 2021 wurden in Baden-Württemberg drei Stufen festgelegt: