Auf der Autobahn 6 in Baden-Württemberg sind am Samstagabend rund 20 Fahrzeuge über eine umgestürzte Warnbake gefahren. Dabei wurden 17 Wagen so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten, wie die Polizei mitteilte. Es entstand ein Schaden von rund 25 000 Euro. Die Bake war nahe der Gemeinde Dielheim in einem Baustellenbereich umgekippt, nachdem ein Auto dagegen gefahren war. Die Aufräumarbeiten dauerten rund drei Stunden.