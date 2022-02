Wer aktuell in den Nachthimmel schaut, sieht nur eine dünne Mondsichel. Seit dem vergangenen Vollmond im Februar nimmt der Mond stetig ab, bis es direkt Anfang März 2022 zum Neumond kommt. Danach steht Mitte des Monats dann der dritte Vollmond des Jahres an.

Der Mond spielt für viele eine besondere Bedeutung. So richten sie etwa verschiedene Tätigkeiten nach den Mondphasen aus. Diese wiederholen sich etwa alle 29,5 Tage. Doch trotz dieser Regelmäßigkeit werfen sie jeden Monat aufs Neue Fragen auf. Diese klären wir hier im Mondkalender 2022.

Der nächste Neumond 2022 ist direkt zum März-Beginn am Mittwoch, 02.03.2022, um 18:34 Uhr.

Der nächste Vollmond im Jahr 2022 ist im März, genauer gesagt am Freitag, 18.03.2022, um 08:18 Uhr.

Mondkalender 2022: Tätigkeiten im März

Ob Haare schneiden, Blumengießen oder Fensterputzen – für vieles gibt es aufgrund der Mondphasen besonders günstige Tage. Wir haben euch eine Übersicht erstellt, in der ihr seht, welche Tätigkeiten an welchen Tagen in diesem Monat empfohlen sind:

Sonntag, 27.02.2022

Jäten

Heimwerken

Malerarbeiten

Nagelpflege

Montag, 28.02.2022

Fensterputzen

Malerarbeiten

Dienstag, 01.03.2022

Fensterputzen

Malerarbeiten

Körperpflege

Mittwoch, 02.03.2022

Fensterputzen

Malerarbeiten

Körperpflege

Donnerstag, 03.03.2022

Fensterputzen

Freitag, 04.03.2022

Fensterputzen

Nagelpflege

Samstag, 05.03.2022

Ernten

Einkochen

Umtopfen

Gesichtspflege

Sonntag, 06.03.2022

Ernten

Einkochen

Umtopfen

Gesichtspflege

(Wir aktualisieren diese Liste fortlaufend.)

Mondkalender 2022: Wann ist Vollmond im März?

2022 gibt es zwölf Vollmonde. Wann der Mond im nächsten Jahr groß am Himmel leuchtet, seht ihr hier:

Januar: Dienstag, 18.01.2022 um 00:47 Uhr

Februar: Mittwoch, 16.02.2022 um 17:56 Uhr

März: Freitag, 18.03.2022 um 08:18 Uhr

April: Sonntag, 16.04.2022 um 19:55 Uhr

Mai: Montag, 16.05.2022 um 05:12 Uhr

Juni: Dienstag, 14.06.2022 um 12:50 Uhr

Juli: Mittwoch, 13.07.2022 um 19:37 Uhr

August: Freitag, 12.08.2022 um 02:36 Uhr

September: Samstag, 10.09.2022 um 10:58 Uhr

Oktober: Sonntag, 09.10.2022 um 21:53 Uhr

November: Dienstag, 08.11.2022 um 12:01 Uhr

Dezember: Donnerstag, 08.12.2022 um 05:08 Uhr

Mondkalender 2022: Wann ist Neumond im März?

Es gibt im kommenden Jahr 13 Neumonde. Die Termine im Überblick:

Januar: Sonntag, 02.01.2022 um 19:33 Uhr

Februar: Dienstag, 01.02.2022 um 06:45 Uhr

März: Mittwoch, 02.03.2022 um 18:34 Uhr

April: Freitag, 01.04.2022 um 07:24 Uhr

April: Sonntag, 30.04.2022 um 21:27 Uhr

Mai: Montag, 30.05.2022 um 12:29 Uhr

Juni: Mittwoch, 29.06.2022 um 03:51 Uhr

Juli: Donnerstag, 28.07.2021 um 18:54 Uhr

August: Samstag, 27.08.2022 um 09:16 Uhr

September: Sonntag, 25.09.2022 um 22:54 Uhr

Oktober: Dienstag, 25.10.2022 um 11:48 Uhr

November: Mittwoch, 23.11.2022 um 23:56 Uhr

Dezember: Freitag, 23.12.2022 um 11:16 Uhr

Warum schlafen wir bei Vollmond schlecht?

Bei Vollmond schläft man dem Volksglauben nach schlechter. Viele klagen rund um diese Nacht im Monat über Schlafprobleme. Demnach brauchen sie bei Vollmond für gewöhnlich länger zum Einschlafen, schlafen nicht so tief und träumen oft noch lebhaft. Daher fühlen wir uns am nächsten Tag meist müde und etwas erschlagen.

Eine mögliche wissenschaftliche Erklärung könnte das Hormon Melatonin sein. Dieses Hormon regelt den Rhythmus zwischen Schlaf- und Wachphasen. Wenn es nachts dunkel ist, steigt die Melatonin-Konzentration im Blut an. Licht hemmt die Bildung des Hormons dagegen. Somit könnte der hell leuchtende Vollmond ein Grund für schlechteren Schlaf sein.

Neumond dagegen bringt uns Ruhe. Wenn der Mondzyklus von Neuem startet, bedeutet das für uns einen tiefen, guten Schlaf.

Haare schneiden nach den Mondphasen

Die Mondphasen haben Einfluss auf das Haarwachstum, die Struktur und den Glanz der Haare. Es gibt vier verschiedene Phasen: Vollmond, abnehmender Mond, Neumond und zunehmender Mond. Bei abnehmendem Mond soll sich das Haarwachstum beispielsweise verlangsamen, bei zunehmendem Mond hingegen beschleunigen.

Was ihr bei welcher Mondphase in Hinblick auf eure Haare beachten solltet, seht ihr hier:

Neumond

Dünnes Haar, aber der Wunsch nach vollem, kräftigen und gesundem Haar? Besonders zum Neumond lohnt sich ein Haarschnitt, denn die Energien des Mondes sollen das Haarwachstum beschleunigen.

Zunehmender Mond

Der Vollmond rückt näher und so setzt die Mondphase mit dem schnellsten Haarwuchs ein. Besonders Haarfärbungen und Tönungen kommen in dieser Phase zur Geltung, da die Farben schnell und kräftig wirken sollen.

Vollmond

Der Vollmond bietet besonders viel Energie. Zu dieser Mondphase bietet sich ein Friseurtermin an, denn danach soll das Haar besonders gesund und voller nachwachsen.

Abnehmender Mond

Der Mond verschwindet stetig und so schwindet auch die Energie für das Haarwachstum. Der Kurzhaarschnitt bleibt länger erhalten bis zur nächsten Mondphase. Auch Farbe oder Tönung in den Haaren soll lange halten.

Die Bedeutung von Vollmond und Neumond

Wie kommt es zu Vollmond und Neumond? Das hängt von der Position des Mondes zur Sonne und zur Erde ab. Um die Erde einmal zu umkreisen, braucht dieser knapp 30 Tage. Je nachdem wie stark er von der Sonne angestrahlt wird, sehen wir die Mondsichel, den ganzen Mond oder nichts.

Online findet ihr einige ausführliche Erklärungen zu diesem Thema. Ein Beispiel ist dieses Video, in dem erkärt wird, wie es zu Vollmond und Neumond kommt:

Fakten und Infos zum Mond

Wie groß ist der Mond? Wie weit ist er durchschnittlich von der Erde entfernt? Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt gibt die Antworten.

Masse: 7,3483 x 1022 kg

mittlerer Radius: 1737,5 km

durchschnittliche Dichte: 3341 kg/m3

Rotationsperiode: 27,32 Tage

Orbitalperiode: 27,32 Tage

durchschnittliche Entfernung von der Erde: 384.400 km

Himmelsphänomene 2022: Supermond, Sternschnuppen und Co.

Das angebrochene Jahr bringt viele astronomische Höhepunkte: eine totale Mondfinsternis am 16. Mai, eine partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober und eine Marsopposition am 8. Dezember, bei der der Vollmond gleichzeitig den Roten Planeten bedeckt. Auch die Bedeckung des fernen Planeten Uranus durch den Mond am 5. Dezember gehört zu den Glanzpunkten. Doch nicht nur der Mond sorgt im kommenden Jahr für besondere Highlights am Firmament. Auch verschiedene Meteorströme lassen den Nachthimmel erleuchten. Zudem gibt es eine partielle Sonnenfinsternis.