Fasten zählt zu den fünf Säulen des Islams. Jedes Jahr begehen Muslime daher in Deutschland und weltweit den Fastenmonat Ramadan. Der Zeitraum des Fastens verschiebt sich jedes Jahr. In dieser Zeit sind essen, trinken und rauchen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang verboten. Nach 29 oder 30 Tagen endet der Ramadan mit dem Fastenbrechen, dem sogenannten Zuckerfest.

Wann beginnt der Ramadan 2022? Was ist erlaubt und was ist verboten? Wir haben euch alle Infos rund um Beginn, Uhrzeit, Dauer, Ende, Kalender, Essenszeiten sowie Regeln und Bedeutung im Überblick.

Wann ist Ramadan 2022?

Ramadan dauert immer 29 oder 30 Tage. In kommenden Jahr beginnt der Ramadan am Samstagabend, 02.04.2022, und geht am Sonntagabend, 01.05.2022, zu Ende.

Das Ende des Ramadan ist für gläubige Muslime ein sehr wichtiger Festtag, denn es ist gleichzeitig der Tag des Ramadanfestes. Das sogenannte Zuckerfest dauert je nach Land und Region normalerweise bis zu drei Tage.

Am Ende des Ramadan wird das Zuckerfest gefeiert.

© Foto: Pixabay

Ramadan Ende: Wann ist das Zuckerfest 2022?

Das Fest des Fastenbrechens, türkisch Ramazan Bayrami, wird im kommenden Jahr vom 02.05.2022 bis 04.05.2022 gefeiert. Das Zuckerfest gehört zu den wichtigsten Festen des Islam und beendet den Fastenmonat Ramadan. Mit dem Zuckerfest danken Muslime Allah dafür, dass sie die Kraft für das Fasten und alle mit dem Ramadan verbundenen religiösen Aufgaben gefunden haben. Außerdem bitten sie Allah, ihre Gebete und ihre Mühe im Ramadan anzunehmen. Für mögliche Verstöße gegen das Fastengebot bitten sie Allah um Vergebung.

In vielen Ländern mit überwiegend muslimischer Bevölkerung sind die Tage des Zuckerfestes schul- und arbeitsfrei. In Deutschland unterscheiden sich die diesbezüglichen Regelungen nach Bundesland und teilweise auch nach Unternehmen. In Hamburg und Rheinland-Pfalz beispielsweise gibt es für muslimische Kinder am ersten Tag des Zuckerfests die Möglichkeit, auf Wunsch von der Schule beurlaubt zu werden. In einigen Unternehmen gelten ähnliche Regelungen.

Ramadan 2021 Kalender

Der Islam richtet sich nach dem Mondkalender und nicht nach der Sonne und dem Gregorianischen Kalender. Daher hat das islamische Festjahr 354 statt 365 Tage. Die Konsequenz: Der Ramadan verschiebt sich um zehn oder elf Tage pro Jahr nach vorn und durchläuft so allmählich alle Jahreszeiten.

Der Ramadan ist der neunte Monat des Jahres und beginnt mit dem Neumond. Aus diesem Grund wird der Beginn der Fastenzeit auch als „Geburt des neuen Mondes“ bezeichnet.

Um sich auf den Eintritt des Neumonds, bzw. auf den ersten sichtbaren Mond nach dem Neumond zu beziehen, wird auch von der „Mondsichtung“ als Kriterium für den Start des Ramadan gesprochen.

Ramadan 2022: Regeln, Essenszeiten, Verbote

An Ramadan gelten besondere Essenszeiten. Es darf von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang weder gegessen noch getrunken werden. Außerdem sind in dieser Zeit das Rauchen, Alkohol und Geschlechtsverkehr ebenfalls verboten. Paare dürfen sich aber zumindest berühren und küssen.

Vor Sonnenaufgang ist eine leichte Mahlzeit erlaubt. Nach Sonnenuntergang wird dann normalerweise im Kreis der Familie oder Freunde gegessen. Dieses Mahl wird im Islam als Iftar bezeichnet

Ausnahmen gibt es bei Ramadan allerdings auch. Für Menschen in besonderen Lebenslagen oder in einem bestimmten Alter gilt die Fastenzeit nicht:

Schwangere

stillende Mütter

Kinder

Kranke

Reisende

Wer krank oder länger unterwegs ist, soll die Fastentage zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

Ramadan 2022 Zeiten

Gläubige Muslime beten mindestens fünfmal am Tag. Die Gebetszeiten für die Pflichtgebete sind Fadschr (Morgendämmerung), Dhuhur (Mittag), Assr (Nachmittag), Maghrib (Sonnenuntergang) und Ischaa (Abend). Die genauen Uhrzeiten variieren, da die Morgendämmerung von Ort zu Ort leicht unterschiedlich ist.

Es gibt eine Vielzahl an Kalendern, die Gebetszeiten in einzelnen Städten wie Berlin, Dortmund oder Stuttgart angeben. So kann man sich online beispielsweise für seine Stadt eine komplette Liste erstellen lassen. Viele Gemeinden geben aber auch einen eigenen Kalender heraus.

Ramadan 2022 Bedeutung: Warum fasten Muslime?

Der Ramadan soll an die Zeit erinnern, als der Erzengel Gabriel dem Propheten Mohammed den Koran offenbarte. Sie gilt als eine besonders heilige Zeit. Der Islam besagt, dass der Ramadan der Monat ist, in dem Gott zu den Menschen spricht. Die Gläubigen sollen in dieser Zeit die Möglichkeit haben, sich intensiv mit ihrem Glauben auseinanderzusetzen.

Das Fasten im Ramadan gehört zu den sogenannten fünf Säulen des Islam und ist somit eine der wichtigsten Regeln des islamischen Glaubens. Die Muslime gehen davon aus, dass der Prophet Mohammed der erste Moslem war, der im Ramadan fastete. Ziel des Fastens ist es, Körper und Seele zu reinigen. Besonders wichtig ist in diesem Monat aber auch die Gemeinschaft und die Solidarität mit den Schwachen und Armen.

Wann war Ramadan 2021?

Im Jahr 2021 war Ramadan im April und Mai. Der Fastenmonat begann am Abend des 12.04.2021 und endete am 13.05.2021.