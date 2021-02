Jedes Jahr begehen Muslime auf der ganzen Welt den Fastenmonat Ramadan. Dieser dauert 29 oder 30 Tage und fällt jedes Jahr in eine andere Zeit. Wann ist also der Ramadan 2021? Und warum wird im Ramadan überhaupt gefastet? Alle Infos findet ihr hier.

Wie lange geht Ramadan 2021? Beginn und Ende

In diesem Jahr beginnt der Ramadan am Abend des 12.04.2021 und endet am Abend des 11.05.2021. Somit wird 2021 also von April bis Mai gefastet.

Das Ende des Ramadan ist für gläubige Moslems ein sehr wichtiger Festtag, denn es ist gleichzeitig Tag des Ramadanfestes. Das sogenannte „Zuckerfest“ dauert je nach Land und Region normalerweise bis zu drei Tage.

Ramadan 2021 Uhrzeit: Die Essenszeiten

An Ramadan gelten besondere Essenszeiten. Es darf von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang weder gegessen noch getrunken werden. Außerdem sind in dieser Zeit das Rauchen und Geschlechtsverkehr ebenfalls verboten. Vor Sonnenaufgang ist eine leichte Mahlzeit erlaubt. Nach Sonnenuntergang wird dann traditionell im Kreis der Familie oder Freunde gegessen.

Ausnahmen gibt es allerdings auch. Schwangere, Stillende oder Kinder. Wer krank oder auf Reisen ist, soll die Fastentage zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

Ramadan Kalender: Warum jedes Jahr zu einer anderen Zeit?

Der Islam richtet sich nach dem Mondkalender und nicht nach der Sonne und dem Gregorianischen Kalender. Daher hat das islamische Festjahr 354 statt 365 Tage. Die Konsequenz: der Ramadan verschiebt sich um zehn oder elf Tage pro Jahr nach vorn und durchläuft so allmählich alle Jahreszeiten. Der Ramadan ist der neunte Monat des Jahres und beginnt mit dem Neumond. Aus diesem Grund wird der Beginn der Fastenzeit auch als „Geburt des neuen Mondes“ bezeichnet.

Ramadan 2021: Warum fasten Muslime im Ramadan?

Der Ramadan soll an die Zeit erinnern, als der Erzengel Gabriel dem Propheten Mohammed den Koran offenbarte. Sie gilt als eine besonders heilige Zeit. Der Islam besagt, dass der Ramadan der Monat ist, in dem Gott zu den Menschen spricht. Die Gläubigen sollen in dieser Zeit die Möglichkeit haben, sich intensiv mit ihrem Glauben auseinanderzusetzen.

Das Fasten im Ramadan gehört zu den sogenannten fünf Säulen des Islam und ist somit eine der wichtigsten Regeln des islamischen Glaubens. Die Muslime gehen davon aus, dass der Prophet Mohammed der erste Moslem war, der im Ramadan fastete. Ziel des Fastens ist es, Körper und Seele zu reinigen. Besonders wichtig ist in diesem Monat aber auch die Gemeinschaft und die Solidarität mit den Schwachen und Armen.