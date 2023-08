Der Waldbrand auf der beliebten Kanaren-Insel Teneriffa, die bei Urlaubern sehr geschätzt wird, bleibt auch nach fünf Tagen unkontrollierbar. Die Flammen haben bislang eine Ausdehnung von etwa 11.600 Hektar Natur erreicht, wie der kanarische Notdienst am späten Sonntagnachmittag berichtete. Dies entspricht in etwa der Fläche von mehr als 16.000 Fußballfeldern. Früher an diesem Sonntag hatte der kanarische Regierungschef Fernando Clavijo mitgeteilt, dass die Südfront des Feuers mittlerweile "sehr stabil" sei - eine erfreuliche Nachricht. Allerdings bleibt die Brandfläche im Norden nach wie vor besorgniserregend.

19.08.2023, Spanien, La Orotava: Anwohner versuchen den Wald zu säubern, um ihn vor den Flammen zu schützen.

© Foto: Arturo Rodriguez/dpa

Wo brennt es heute auf Teneriffa?

Nach Angaben des kanarischen Regierungschefs Fernando Clavijo wüten die Flammen im Nordosten der Insel in mehreren Bereichen, die sich über einen Radius von mehreren Dutzend Kilometern erstrecken. Die Bemühungen zur Brandbekämpfung werden nach wie vor durch das schwer zugängliche Gelände und die widrigen Wetterbedingungen mit starken Winden erschwert.„Wir können aber sagen, dass die Verteidigungslinien, die zum Schutz von bewohnten Gebieten wie La Esperanza, Santa Ursula oder La Orotava errichtet wurden, bereits erste Wirkung zeigen“, sagte der Regierungschef.

Für die Brandbekämpfung sind gleichzeitig bis zu 300 Einsatzkräfte sowie 24 Löschflugzeuge und Hubschrauber im Einsatz. Die schwierig zu erreichende Topographie, die widrigen Wetterbedingungen, die extreme Trockenheit, Temperaturen von bis zu 34 Grad Celsius und starke Winde, zusammen mit der dichten Rauchentwicklung, haben die Bemühungen zur Eindämmung des Feuers stark beeinträchtigt. Den Angaben der Behörden zufolge ist eine Fläche von rund 12.800 Hektar betroffen, was in etwa der Ausdehnung von 18.000 Fußballfeldern entspricht.

Aufgrund der dichten Rauchentwicklung wurden bereits letzte Woche die Ortschaften Arrate, Chivisaya, Media Montaña, Ajafoña, Ajafona und Las Lagunetas vorsorglich evakuiert. Die Straßen, die in die Berge im Nordosten der Insel führen, wurden gemäß den Berichten gesperrt. Auch der Zugang zum Vulkan Teide, dem höchsten Berg Spaniens und einem beliebten Touristenziel, wurde wegen des Brandes gesperrt.

Die Bewohner des Ortes La Esperanza, der sich fünf Kilometer nördlich des Flughafens Tenerife Norte befindet, erhielten die Anweisung, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Für die Gemeinden Güímar, Arafo, Candelaria und El Rosario warnte die Regierung vor einer Luftverschmutzung durch Gase und Kleinstpartikel, die durch den Brand von Pflanzen und anderen Material freigesetzt würden.

13.000 Menschen von Evakuierungen betroffen

Bislang gibt es nirgendwo Berichte über Tote. Das Leiden zum Beispiel auf Teneriffa ist aber groß: „Wir sind in Panik geraten (...) das ist für uns Canarios eine Katastrophe“, sagte der Rentner Antonio Jiménez der regionalen Digitalzeitung „CanariasAhora“. Nach amtlicher Schätzung waren es bis Sonntag rund 13 000 Menschen auf Teneriffa, die dem Evakuierungsaufruf der Behörden in den betroffenen Gebieten im Norden und Nordosten folgten.

In touristischen Gegenden herrscht bislang Normalität

Obwohl die Zugänge zum Vulkan Teide aus Vorsichtsgründen gesperrt wurden, wurde in den touristischen Zonen Teneriffas laut der örtlichen Reiseverkehrsbehörde keine außergewöhnliche Situation festgestellt. Laut Angaben des Reiseunternehmens Tui befinden sich insgesamt mehr als 10.000 Touristen auf Teneriffa, und dies betrifft nicht nur Reisende aus Deutschland. Bislang gab es keine Beeinträchtigungen bezüglich der Reisen auf die Insel.

19.08.2023, Spanien, Pinolere: Ein Hubschrauber wirft Wasser auf die Flammen, während sich das Feuer durch den Wald in Richtung der Stadt Pinolere ausbreitet.

© Foto: Arturo Rodriguez/dpa

Was ist über die Brandursache bekannt?

Der mutmaßliche Ursprung des Waldbrands auf der bei Touristen beliebten kanarischen Insel Teneriffa liegt, wie häufig in solchen Fällen, vermutlich in vorsätzlicher Brandstiftung begründet. Dieser Schluss wurde jedenfalls von der spanischen Polizei gezogen, wie Clavijo während einer Pressekonferenz erklärte. Die Ermittler der Guardia Civil, der Zivilgarde, verfolgen derzeit drei separate Untersuchungsansätze in Bezug auf diesen Vorfall. Er hoffe, dass der oder die mutmaßlichen Täter bald dingfest gemacht werden können. Sie hätten „das Leben von Tausenden von Menschen und materielle Gütern in Gefahr gebracht“.

Hitzewelle sorgt für extreme Trockenheit

Vor nicht allzu langer Zeit waren die Kanarischen Inseln, die zu Spanien gehören, von einer ausgedehnten Hitzewelle betroffen. Diese führte in vielen Gebieten zu einer starken Austrocknung und einer erhöhten Gefahr von Waldbränden. Im vergangenen Juli ereigneten sich auf der angrenzenden Insel La Palma verheerende Brände. In nur wenigen Stunden wurden über 4500 Hektar Land vernichtet, und rund 2500 Menschen waren gezwungen, ihre Häuser zu verlassen.

Waldbrände auf Teneriffa - Was Urlauber jetzt wissen sollten?

Ist es möglich, meine Reise zu stornieren, wenn es im Reiseland zu Bränden kommt? Welche Regelungen gelten für Pauschal- und Individualreisende? Diese Fragen beschäftigen derzeit auch zahlreiche Reisende, die Teneriffa besuchen. In diesem Artikel finden Sie Antworten im Zusammenhang mit den Bränden auf den griechischen Ferieninseln Rhodos und Korfu. Dort mussten bereits viele tausende Reisende evakuiert werden.

(mit Material von AFP und dpa)