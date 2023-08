Ein verheerender Waldbrand wütet im nordöstlichen Teil Griechenlands. Nachdem am Samstag bereits mehrere Dörfer in der Nähe der Hafenstadt Alexandroupoli evakuiert werden mussten, breitete sich das Feuer am Sonntag weiter aus, wie von den Behörden mitgeteilt wurde. Im gesamten Land kämpften Feuerwehrleute am Sonntag gegen insgesamt 53 Brandherde.

Wo brennt es zurzeit in Griechenland?

Die Brandkatastrophe im nordöstlichen Teil des Landes begann am Samstag in der Nähe des Dorfes Melia und breitete sich in Richtung des Flughafens von Alexandroupoli aus. Die örtlichen Behörden ersuchten die Bewohner der Hafenstadt, in ihren Häusern zu bleiben.

Dann aber gab es leichte Entspannung: es konnten unter massivem Einsatz von Löschflugzeugen mehrere große Wald- und Buschbrände am Sonntag teils unter Kontrolle gebracht werden. „Die Lage ist etwas besser“, sagte ein Feuerwehrmann dem Staatsradio (ERA -1). Die Gefahr sei aber noch nicht vorbei. Die Flammen haben laut den Behörden mehrere Häuser in der Ortschaft Loutros beschädigt und auch Agrarland zerstört. Acht Dörfer in der Nähe der Stadt Alexandroupolis wurden evakuiert.

20.08.2023, Griechenland, Alexandroupolis: Luftaufnahme eines verbrannten Gebäudes nach einem Waldbrand in der Nähe der nordöstlichen Stadt Alexandroupolis.

© Foto: Ilias Kotsireas/dpa

Katastrophale Brände bereits im Juli

In Griechenland führte ein Feuer, das am 18. Juli ausbrach, innerhalb von nur zehn Tagen zur Verwüstung von beinahe 17.770 Hektar Land im Süden der beliebten Touristeninsel Rhodos. Rund 20.000 Menschen waren gezwungen, ihre Wohnorte zu verlassen.

Ende Juli wurde Griechenland von einer enormen Hitzewelle erfasst, die für einen Juli ungewöhnlich war, mit Temperaturen von über 40 Grad Celsius an zahlreichen Orten. Dies führte zu einer Serie von Bränden, darunter auch auf der Urlaubsinsel Korfu.

Waldbrände in Griechenland - Was Urlauber jetzt wissen sollten?

Ist es möglich, meine Reise zu stornieren, wenn es im Reiseland zu Bränden kommt? Welche Regelungen gelten für Pauschal- und Individualreisende? Diese Fragen beschäftigen derzeit auch zahlreiche Reisende, die Griechenland besuchen. In diesem Artikel finden Sie Antworten im Zusammenhang mit den Bränden auf den griechischen Ferieninseln Rhodos und Korfu. Dort mussten bereits viele tausende Reisende evakuiert werden.

(mit Matrial von afp und dpa)