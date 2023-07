Griechenland gibt es aktuell schwere Waldbrände. Teilweise mussten mehrere Zehntausend Menschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden. Auch in Frankreich, In mehreren Regionen ingibt es aktuell schwere. Teilweise mussten mehrere Zehntausend Menschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden. Auch in Italien , der Türkei Portugal und Zypern kämpfen die Menschen gegen die Flammen. Wie ist die Lage in Griechenland aktuell? Hier gibt es die Infos:

Brand auf Rhodos: So steht es aktuell

Am Mittwoch brannte es im Südosten von Rhodos den neunten Tag in Folge. Auf anderen Teilen der Insel genossen Touristen gleichzeitig völlig normal ihren Urlaub. In der Nacht zum Mittwoch war es der griechischen Feuerwehr und rund 3000 Helfern gelungen, das beliebte Feriendorf Gennadi zu retten. Es gab aber noch zahlreiche Brandherde. Weiterhin waren Löschhubschrauber und –flugzeuge am Mittwoch im Südosten im Einsatz. Die Brände in anderen Landesteilen Griechenlands sind am Mittwoch vorerst unter Kontrolle gebracht worden.

Wegen der Hitze von bis zu 47 Grad bei gleichzeitiger Trockenheit bleibe die Brandgefahr jedoch extrem hoch, warnten der Zivilschutz und das Wetteramt. „Die Gefahr ist noch nicht vorbei“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr im Staatsradio. Seit dem 12. Juli waren in ganz Griechenland rund 500 Wald- und Buschbrände ausgebrochen, wie er hinzufügte.

Brandursache auf Rhodos

Unterdessen sind nach Angaben des Ministeriums für Bürgerschutz Untersuchungen eingeleitet worden, die klären sollen, wie diese Brände ausgebrochen sind. Auch die Justiz ermittele, ob die Feuerwehr richtig gehandelt habe, als der Brand im Südosten von Rhodos noch kleine Dimensionen hatte, berichtete das Staatsfernsehen am Dienstag.

Vertreter der Gewerkschaft der Polizei und der Feuerwehr dämpften jedoch die Erwartungen, dass die Verantwortlichen überhaupt gefunden werden. Die Chancen seien erfahrungsgemäß gering, dass diejenigen ermittelt würden, die absichtlich und heimlich Feuer gelegt hätten, sagte die Gewerkschaften im Staatsrundfunk.

In den meisten Fällen wurde in der Vergangenheit festgestellt, dass es sich um fahrlässige Brandstiftung gehandelt habe. So war in Athen Anfang Juli ein Großbrand im Westen der Stadt ausgebrochen. Zwei Männer wurden letztlich dafür verantwortlich gemacht; sie hatten den Ermittlungen zufolge im Freien Schweißarbeiten vorgenommen.

Löschflugzeug abgestürzt – zwei Piloten tot

Bei einem tragischen Vorfall in Griechenland ist ein Löschflugzeug während eines Einsatzes auf der Insel Euböa abgestürzt, wobei zwei Menschen ums Leben kamen. Als Zeichen der Trauer ordnete das griechische Verteidigungsministerium eine dreitägige Staatstrauer für die Streitkräfte an. Aus Respekt und Anerkennung für die Verstorbenen hat der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis außerdem seine für Mittwoch geplante Reise in die Republik Zypern abgesagt, wie sein Büro bekannt gab.

Auch auf Korfu brennt der Wald

Auch auf Korfu flammten wieder Brände auf. In Mittelgriechenland nahe Larisa musste vorübergehend wegen starker Rauchbildung die Nord-Süd-Autobahn Athen-Thessaloniki gesperrt werden, wie der Regionalgouverneur im Athener Nachrichtensender Skai mitteilte. Ein Feuerwehrmann erlitt Verbrennungen. Sein Leben sei aber nicht in Gefahr, hieß es.

Waldbrände in Griechenland: So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Angesichts von bis zu 46 Grad war es in Griechenland am Mittwoch besonders schwierig. Das Zivilschutzministerium erklärte für sechs der 13 Regionen extreme Brandgefahr. Zwar sollten die Temperaturen am Donnerstag, 27.7.2023, um bis zu fünf Grad fallen, dafür rechnete der Wetterdienst aber mit Stürmen. Es ist also nicht wirklich Entspannung in Sicht. Laut Deutschem Wetterdienst sind in Griechenland im Raum Athen in den kommenden Tagen folgende Temperaturen zu erwarten:

Mittwoch, 26.7.23: 46 Grad

Donnerstag, 27.7.23: 36 Grad

Freitag, 28.7.23: 33 Grad

Samstag, 29.7.23: 34 Grad

(mit Material von dpa und AFP)