In Griechenland spitzt sich die Lage zu, nachdem die griechische Feuerwehr am Montag mehr als 60 neue Brandherde binnen 24 Stunden verzeichnet hat. Zwar seien laut Sprecher viele sofort gelöscht worden - aber längst nicht alle: Allein am Montag entwickelten sich an verschiedenen Stellen im Land mindestens vier neue große Feuerfronten. Tragischerweise gab es einen weiteren Todesfall und mehrere Verletzte im Zusammenhang mit den Bränden. Der Zivilschutz warnt vor einer extrem hohen Feuergefahr, die weiterhin besteht.

Wo brennt es zurzeit in Griechenland?

Seit nunmehr vier Tagen brennt es nahe der griechischen Hafenstadt Alexandroupolis im Nordosten des Landes. „In der Stadt selbst regnet es Asche und die Flammen kommen immer näher“, berichtete eine Reporterin des Staatssenders ERT am Montagabend. Das Feuer, das sich bereits den vierten Tag in Folge ausbreitet, hat nun Siedlungen nahe der Stadt erreicht. Feuerwehrkräfte und Einwohner kämpften die gesamte Nacht gegen die Flammen an, wie vom Staatsfernsehen berichtet wurde. Eine beträchtliche Anzahl von Ortschaften wurde zur Evakuierung gezwungen. In den Nachtstunden musste schließlich sogar das Universitätskrankenhaus der Stadt evakuiert werden. Laut dem Sender Skai wurden insgesamt 175 Menschen, einschließlich Kinder und Kleinkinder, auf eine Fähre gebracht oder in Krankenhäuser in anderen Städten verlegt.

In Nordgriechenland haben sich zusätzliche Brandherde in Richtung der Grenze zur Türkei entwickelt, darunter im Nationalpark Dadia. Die Rauchwolken sind so massiv, dass sie auf Satellitenbildern deutlich erkennbar sind. Kraftvolle Winde treiben den Rauch nach Süden, und sogar auf den etwa 200 Kilometer südwestlich gelegenen Sporaden-Inseln Skiathos, Skopelos und Alonnisos ist der Geruch wahrnehmbar.

Am Montag bildeten sich weitere bedeutende Brandherde nahezu im Stundentakt: zuerst im Westen von Athen in der Region Böotien, dann auf Euböa, der zweitgrößten griechischen Insel, sowie auf Kythnos und in der Nähe der nordgriechischen Hafenstadt Kavala. Viele Siedlungen wurden aus Sicherheitsgründen evakuiert, und es ist vorerst kein Ende absehbar. Die Brandgefahrkarte des Zivilschutzes zeigt für Dienstag im gesamten Land Warnstufen von Gelb über Orange bis Tiefrot. Angesichts der anhaltenden Trockenheit und der für Dienstag angekündigten starken Winde bedeutet dies eine äußerst hohe bis extrem erhöhte Brandgefahr.

21.08.2023, Griechenland, Insel Euböa: In Griechenland sind am Montag zusätzlich zu bestehenden Feuern zwei weitere große Waldbrände ausgebrochen. Einer von ihnen wütete seit Montagmittag auf Euböa.

© Foto: Thodoris Nikolaou/dpa

Schäfer stirbt bei Rettungsversuch für seine Tiere

Im Zuge der verheerenden Brände in Griechenland verlor ein Schäfer sein Leben, als er versuchte, seine Tiere vor den Flammen zu schützen. Ein älterer Schäfer eilte zu seinem Stall, um die Tiere in Sicherheit zu bringen. Tragischerweise wurde er leblos aufgefunden, vermutlich infolge einer Rauchvergiftung, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Montag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Dieser Vorfall ereignete sich im Zusammenhang mit einem frisch entfachten Brand, der sich etwa hundert Kilometer nördlich von Athen ausbreitete.

Wetteraussichten machen zunächst keine Hoffnung

Bedingt durch die anhaltende Trockenheit und die kräftigen Windböen besteht auch am Dienstag in weiten Teilen des Landes eine sehr hohe bis extrem hohe Waldbrandgefahr, wie vom Zivilschutz gewarnt wurde. Angesichts der zahlreichen Brandherde hat Griechenland internationale Hilfe angefordert: Zypern hat zwei Löschflugzeuge zur Verfügung gestellt, während Rumänien zehn Löschfahrzeuge mit insgesamt 56 Feuerwehrleuten entsandt hat, die voraussichtlich noch am Montagabend eintreffen werden.

21.08.2023, Griechenland, Avantas: Das Feuer verbrennt ein Haus im Dorf in der Nähe der Stadt Alexandroupolis in der nordöstlichen Region Evros.

© Foto: Achilleas Chiras/dpa

Katastrophale Brände bereits im Juli

In Griechenland führte ein Feuer, das am 18. Juli ausbrach, innerhalb von nur zehn Tagen zur Verwüstung von beinahe 17.770 Hektar Land im Süden der beliebten Touristeninsel Rhodos. Rund 20.000 Menschen waren gezwungen, ihre Wohnorte zu verlassen.

Ende Juli wurde Griechenland von einer enormen Hitzewelle erfasst, die für einen Juli ungewöhnlich war, mit Temperaturen von über 40 Grad Celsius an zahlreichen Orten. Dies führte zu einer Serie von Bränden, darunter auch auf der Urlaubsinsel Korfu.

Waldbrände in Griechenland - Was Urlauber jetzt wissen sollten?

Ist es möglich, meine Reise zu stornieren, wenn es im Reiseland zu Bränden kommt? Welche Regelungen gelten für Pauschal- und Individualreisende? Diese Fragen beschäftigen derzeit auch zahlreiche Reisende, die Griechenland besuchen. In diesem Artikel finden Sie Antworten im Zusammenhang mit den Bränden auf den griechischen Ferieninseln Rhodos und Korfu. Dort mussten bereits viele tausende Reisende evakuiert werden.

(mit Material von afp und dpa)