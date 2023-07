Italien, Spanien, Zypern ist von den Feuern betroffen. Wie ist die Waldbrandlage auf der Insel? Hier gibt es alle Infos: Die Hitzewelle rund um das Mittelmeer führt auch zu extremer Trockenheit in den Wäldern und somit zu schweren Bränden. Nicht nur in Griechenland Frankreich und der Türkei lodern die Flammen, auch. Wie ist die Waldbrandlage auf der Insel? Hier gibt es alle Infos:

Gibt es Waldbrände aktuell auf Zypern?

Auf Zypern hat die Feuerwehr inmitten einer der längsten Hitzewellen in der Geschichte der Mittelmeerinsel einen Waldbrand gelöscht, der innerhalb nur einer Nacht etwa 20 Hektar Wald zerstörte. Das Feuer war am Montagabend in einer unbewohnten Region in den Bergen im Zentrum der Insel ausgebrochen, wie die Forstbehörde am Dienstag, 25. Juli 2023, mitteilte. Mehr als hundert Feuerwehrleute rückten mit dutzenden Fahrzeugen und sieben Luftfahrzeugen aus und kämpften die ganze Nacht gegen die Flammen.

Auch ein nahegelegener Stützpunkt der britischen Luftwaffe wurde den Angaben zufolge in Bereitschaft versetzt, um die Löscharbeiten zu unterstützen. Am Dienstagmorgen war der Brand im Paphos-Wald dann aber schon wieder unter Kontrolle, wie der Behördenvertreter Georgios Constantinou sagte. Weil es windstill sei, seien auch keine neuen Brandherde aufgeflammt.

Der Leiter der Forstbehörde, Charalambos Alexandrou, vermutete, dass der Brand von einer Stromleitung ausgelöst wurde.

Mehr als 40 Grad auf Zypern

Es war der bisher schlimmste Waldbrand auf Zypern in diesem Sommer. Die Insel ächzt seit dem 12. Juli unter Temperaturen von 40 Grad oder mehr. Da auch noch im Laufe der Woche mit Spitzentemperaturen von mehr als 40 Grad gerechnet wird, steuert die Insel nach Angaben des Wetterdienstes auf die längste Hitzewelle in ihrer jüngeren Geschichte zu. Mindestens ein Mensch ist schon an einem Hitzschlag gestorben.

Wie wird das Wetter auf Zypern in den kommenden Tagen

Hauptverantwortlich für die Waldbrände auf Zypern ist das aktuell heiße und trockene Wetter. Und da ist kaum Entspannung in Sicht. Folgende Höchsttemperaturen in Zyperns Hauptstadt Nikosia werden in den nächsten Tagen erwartet:

Mittwoch, 26.7.23: 49 Grad

Donnerstag, 27.7.23: 41 Grad

Freitag, 28.7.23: 40 Grad

Samstag, 29.7.23: 38 Grad

Waldbrände auf Zypern - Was Urlauber jetzt wissen sollten?

Kann ich meine Reise stornieren, wenn es im Urlaubsland brennt? Was gilt für Pauschal- und Individualtouristen? Diese Fragen stellen sich aktuell auch viele Reisende. Antworten gibt es hier in diesem Beitrag über die Brände auf den griechischen Urlaubsinseln Rhodos und Korfu . Hier mussten bereits viele Tausende Reisende evakuiert werden.

