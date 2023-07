Wäldern in der Türkei die Flammen. Mittlerweile mussten auch Menschen in Sicherheit gebracht werden. Neben den Waldbränden in der Griechenland lodern auch in einigen. Mittlerweile mussten auch Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Wo gibt es aktuell Brände in der Türkei?

In der Urlaubsregion Antalya im Süden des Landes seien aufgrund der Brände aus Sicherheitsgründen zehn Häuser im Bezirk Kemer evakuiert worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Touristen seien zunächst nicht betroffen gewesen. Der Brand sei bereits am Montagabend aus noch ungeklärten Gründen ausgebrochen. Starke Winde erschwerten demnach das Löschen. Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy sei vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Auch in Antakya, das im Februar von Erdbeben schwer zerstört worden war, brannte es am Dienstag. Auf Bildern des Staatssenders TRT waren Flammen in einem Waldstück hinter einem Dorf zu sehen. In der Provinz Izmir im Westen des Landes sei ebenfalls ein Waldbrand ausgebrochen. Zahlreiche Flugzeuge und Helikopter sind nach offiziellen Angaben im Löscheinsatz.

Wie ist das Wetter aktuell in der Türkei?

Die Türkei kämpft zurzeit wie andere südeuropäische Länder mit einer Hitzewelle. Meteorologen der betroffenen Länder weisen immer wieder auch auf den Klimawandel als Ursache hin. Waldbrände können sich in der trockenen Vegetation schneller ausbreiten. Der türkische Wetterdienst erwartet für Antalya auch am Mittwoch Temperaturen von mehr als 40 Grad.

Waldbrände in der Türkei - Was Urlauber jetzt wissen sollten?

Kann ich meine Reise stornieren, wenn es im Urlaubsland brennt? Was gilt für Pauschal- und Individualtouristen? Diese Fragen stellen sich aktuell auch viele Türkei-Reisende. Antworten gibt es hier in diesem Beitrag über die Brände auf den griechischen Urlaubsinseln Rhodos und Korfu . Hier mussten bereits viele Tausende Reisende evakuiert werden.

(mit Material von dpa)