Spanien ist von den Feuern betroffen. Wie ist die Waldbrandlage in dem beliebten Urlaubsland? Hier gibt es alle Infos: Die Hitzewelle rund um das Mittelmeer führt auch zu extremer Trockenheit in den Wäldern und somit zu schweren Bränden. Nicht nur in Griechenland Italien , Zypern und der Türkei lodern die Flammen, auch. Wie ist die Waldbrandlage in dem beliebten Urlaubsland? Hier gibt es alle Infos:

Gibt es Waldbrände aktuell in Spanien?

Auch in Spanien ist die Waldbrandgefahr wegen der langen Dürre in weiten Teilen extrem hoch. Die große Hitze lässt die Vegetation zudem noch stärker austrocknen, was zu teilweise sich fast explosionsartig ausbreitenden Bränden führt. Am Wochenanfang gab es in Spanien nach Angaben des Umweltministeriums in Madrid nur einen aktiven Waldbrand. Er sei am Sonntagabend in der Gegend von Villanueva de la Vera in der Provinz Cáceres ausgebrochen. Zuerst hätten die Flammen nicht unter Kontrolle gebracht werden können und haben etwa 100 Hektar zerstört. Am Dienstag dann meldeten spanische Medien, dass das Feuer gelöscht sei.

Schon im Frühjahr brannte in Spanien der Wald

Noch bevor der Sommer richtig losgeht, vernichten Waldbrände in der Extremadura im Westen Spaniens schon Ende Mai eine Fläche von fast 12.000 Hektar - größer als Barcelona. In diesem Frühling wartet das spanische Festland vergeblich auf Regen - dort wird schon im April die Rekordtemperatur von 38,8 Grad gemessen.

Wie wird das Wetter in Spanien in den kommenden Tagen

Madrid bei heiterem Himmel voraus: Hauptverantwortlich für die Waldbrände in Spanien ist das aktuell heiße und trockene Wetter. Und da ist beispielsweise für die Region rund um Madrid kaum Entspannung angesagt. Der deutsche Wetterdienst sagt für die kommenden Tage folgende Höchsttemperaturen inbei heiterem Himmel voraus:

Mittwoch, 26.7.23: 35 Grad

Donnerstag, 27.7.23: 34 Grad

Freitag, 28.7.23: 35 Grad

Samstag, 29.7.23: 36 Grad

In Barcelona sind folgende Temperaturen angesagt:

Mittwoch, 26.7.23: 28 Grad

Donnerstag, 27.7.23: 30 Grad

Freitag, 28.7.23: 30 Grad

Samstag, 29.7.23: 31 Grad

Waldbrände in Spanien - Was Urlauber jetzt wissen sollten?

Kann ich meine Reise stornieren, wenn es im Urlaubsland brennt? Was gilt für Pauschal- und Individualtouristen? Diese Fragen stellen sich aktuell auch viele Spanien-Reisende. Antworten gibt es hier in diesem Beitrag über die Brände auf den griechischen Urlaubsinseln Rhodos und Korfu . Hier mussten bereits viele Tausende Reisende evakuiert werden.

(mit Material von AFP und dpa)