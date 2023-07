Mehrere Länder rund um das Mittelmeer werden nach wie vor von einer Welle extremer Hitze, verheerenden Waldbränden und schweren Unwettern heimgesucht. Neben den schweren Bränden in Griechenland lodern auch in Italien mehrere Waldbrände. Es gibt bereits die ersten Todesopfer.

Wo gibt es aktuell Brände in Italien?

Am Montag verzeichnete der Zivilschutz auf Sizilien eine extreme Höchsttemperatur von 47,6 Grad in Catania. Die Feuerwehr war zugleich damit beschäftigt, gegen mehrere verheerende Waldbrände anzukämpfen. Besonders besorgniserregend war ein Brand, der dem Flughafen von Palermo so nahe kam, dass dieser am Vormittag für mehrere Stunden geschlossen werden musste. Die Situation bleibt äußerst kritisch, und die Behörden arbeiten unermüdlich daran, die Brände unter Kontrolle zu bringen und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Berichten zufolge haben bereits drei Menschen auf Sizilien durch die verheerenden Brände ihr Leben verloren. Diese tragischen Vorfälle wurden von italienischen Medien am Dienstagabend gemeldet. Angesichts der ernsten Lage plant der Vorsitzende der Region Sizilien, die Regierung am Mittwoch um die Ausrufung des Notstands für die Insel zu ersuchen. Die Situation erfordert dringende Maßnahmen, um das Feuer einzudämmen und die Sicherheit der Menschen in der Region zu gewährleisten.

Auch in der Region Kalabrien gab es in den vergangenen Tagen bereits mehrere Brände. In der Provinz Cosenza waren Feuerwehrleute am Montag noch im Einsatz.

Wie ist das Wetter in Italien aktuell?

Ab Mittwoch ist in ganz Italien mit einem landesweiten Rückgang der Temperaturen zu rechnen. Laut den neuesten Informationen des privaten Wetterdienstes ilmeteo.it werden in der Hauptstadt Rom die Temperaturen auf knapp über 30 Grad fallen, während sie im südlichen Mittelmeerraum bis zu 34 Grad erreichen können. Auch in der Türkei wird es etwas angenehmer, da dort ebenfalls eine Abkühlung erwartet wird.

Schwere Unwetter im Norden Italiens

Während der Süden von Italien gegen die Flammen kämpft, wurden in den nördlichen Regionen schwere Unwetter verzeichnet. Die Metropole Mailand und weite Teile der Lombardei waren in der Nacht zum Dienstag betroffen. Es tobten heftige Sturmböen, Hagelschauer und intensive Regenfälle. Bedauerlicherweise kam eine 16-Jährige in einem Pfadfinderlager in der Provinz Brescia ums Leben, nachdem sie von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.

In Mailand geriet ein Passagierflugzeug der US-amerikanischen Delta Air Lines kurz nach dem Start in ein Unwetter und musste den Flug abbrechen. Der Flug, der auf dem Weg nach New York war, wurde laut Ansa umgeleitet und sicher in Rom gelandet. Berichten italienischer Medien zufolge erlitt die "Nase" der Maschine Schäden sowie Teile der Tragflächen und mindestens eines der beiden Triebwerke. Auch das Cockpitfenster wurde beschädigt und wies Risse auf.

Waldbrände in Italien - Was Urlauber jetzt wissen sollten?

Angesichts der aktuellen Brände in den Urlaubsregionen fragen sich viele Reisende, ob sie ihre geplante Reise stornieren können. Sowohl Pauschal- als auch Individualtouristen sind von dieser Frage betroffen. In diesem Beitrag werden Antworten auf diese wichtigen Fragen gegeben, insbesondere in Bezug auf die Brände, die auf den griechischen Urlaubsinseln Rhodos und Korfu wüten. Dort mussten bereits zahlreiche Reisende evakuiert werden, und die Situation ist besorgniserregend.

(mit Material von dpa und afp)