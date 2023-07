Portugal ist von den Feuern betroffen. Jetzt gab es sogar die ersten Verletzten. Die Hitzewelle rund um das Mittelmeer führt auch zu extremer Trockenheit in den Wäldern und somit zu schweren Bränden. Nicht nur in Griechenland Italien , Zypern und der Türkei lodern die Flammen, auch. Jetzt gab es sogar die ersten Verletzten.

Wo gibt es aktuell Waldbrände in Portugal?

Bei einem Waldbrand nahe des Ferienorts Sintra in Portugal sind acht Einsatzkräfte leicht verletzt worden. Das Feuer sei am Dienstagabend ausgebrochen, teilte der Katastrophenschutz am Mittwoch. 26.07.2023, mit. Mehrere Anwohner und 800 Tiere wurden demnach vorsorglich in Sicherheit gebracht und die Autobahn für einige Stunden gesperrt. In der Nacht gelang es Feuerwehrleuten, den Brand weitgehend unter Kontrolle zu bringen. Schäden an Gebäuden gab es keine.

In dem in der Nähe der Hauptstadt Lissabon gelegenen Gebiet blieben rund 500 Feuerwehrleute auch am Mittwoch im Einsatz. Sie sollen verhindern, dass die Flammen durch vorhergesagten Starkwind wieder erstarken und sich erneut ausbreiten.

Schon etliche Waldbrände 2023 in Portugal

Portugal erlebte bereits im Frühjahr eine erste Hitzewelle. Im vergangenen Jahr zerstörten Waldbrände in Portugal mehr als 110.000 Hektar Land, eine etwa viermal so große Fläche wie im Vorjahr.

Wie wird das Wetter in Portugal in den kommenden Tagen

Hauptverantwortlich für die Waldbrände in Portugal ist das aktuell heiße und trockene Wetter. Und da ist beispielsweise für die Region rund um Lissabon kaum Entspannung angesagt. Laut deutschem Wetterdienst ist in den kommenden Tagen kein Regen in Sicht. Und auch die Temperaturen klettern nach einem kleinen Tal am Donnerstag, 27. Juli 2023, mit 27 Grad wieder auf Werte von 30 Grad und darüber.

Waldbrände in Portugal - Was Urlauber jetzt wissen sollten?

Kann ich meine Reise stornieren, wenn es im Urlaubsland brennt? Was gilt für Pauschal- und Individualtouristen? Diese Fragen stellen sich aktuell auch viele Portugal-Reisende. Antworten gibt es hier in diesem Beitrag über die Brände auf den griechischen Urlaubsinseln Rhodos und Korfu . Hier mussten bereits viele Tausende Reisende evakuiert werden.

(mit Material von AFP und dpa)