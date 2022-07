Trockenheit und hohe Temperaturen begünstigen derzeit in vielen Teilen der Welt Brände. Auch in Europa sind viele Länder aktuell von einer Griechenland ist derzeit von einer Hitzewelle betroffen, die laut Meteorologen etwa zehn Tage andauern und Temperaturen von bis zu 42 Grad bringen soll. In weiten Teilen des Landes und auf den Inseln ist die Feuerwehr wegen der Waldbrände im Einsatz – ein Ende ist nicht abzusehen. Teilweise müssen Orte evakuiert werden. und hohe Temperaturen begünstigen derzeit in vielen Teilen der Welt. Auch in Europa sind viele Ländervon einer Rekordhitze und Waldbränden, die teils verheerende Folgen haben, heimgesucht. Zum Wochenstart kämpfen Einsatzkräfte in mehreren Urlaubsländern gegen die Flammen.ist derzeit von einerbetroffen, die laut Meteorologen etwa zehn Tage andauern undvon bis zubringen soll. In weiten Teilen des Landes und auf den Inseln ist die Feuerwehr wegen derim Einsatz – ein Ende ist nicht abzusehen. Teilweise müssen Ortewerden.

In Griechenland haben große Waldbrände nach dem Wochenende auch in der Nacht zum Montag, 25.07.2022, weiter gewütet. In der vergangenen Woche registrierte die Feuerwehr täglich mehr als hundert Brandherde. Die Trockenheit dauert Meteorologen zufolge an, die Temperaturen sollen weiterhin sehr hoch bleiben und örtlich auf bis zu 40 Grad steigen. Binnen 24 Stunden wurden in ganz Griechenland 141 Brände registriert, wie die Feuerwehr am 24. Juli mitteilte. Landesweit sollen dem Zivilschutz zufolge aktuell so gut wie alle verfügbaren Löschhubschrauber und -flugzeuge im Einsatz sein.

Waldbrand-Risiko in Griechenland sehr hoch: Aktuell gilt zweithöchste Warnstufe

Brände in Griechenland ist nicht abzusehen. Trockenheit und die vorherrschende 25. Juli, hat die Feuerwehr für Teile Mittelgriechenlands die zweithöchste Warnstufe ausgegeben - das Waldbrandrisiko gilt dort als „sehr hoch“. Betroffen sind unter anderem die Hauptstadt Athen und Umgebung sowie die Insel Euböa. Doch auch im Rest des Landes ist die Gefahr „hoch“. In manchen Gegenden kommt starker Wind hinzu, der Brandherde anheizt - so etwa auf der Insel Lesbos. Ein Ende derin Griechenland ist nicht abzusehen. Trockenheit und die vorherrschende Hitze würden in den kommenden Tagen fast alle Landesteile Griechenlands heimsuchen und „die perfekte Kulisse“ für weitere Brände schaffen, warnten Meteorologen im Rundfunk. Für Montag,, hat diefür Teile Mittelgriechenlands dieausgegeben - dasgilt dort als „sehr hoch“. Betroffen sind unter anderem dieund Umgebung sowie die. Doch auch im Rest des Landes ist die„hoch“. In manchen Gegenden kommt starker Wind hinzu, der Brandherde anheizt - so etwa auf der

Waldbrände wüten auf griechischer Insel Lesbos

Die gewaltigen Brände auf der Insel Lesbos haben auch am Sonntag, 24. Juli 2022, unkontrolliert gewütet. Auf Lesbos wurden die Bewohner des Dorfes Vrisa auf der Südseite der Insel dazu aufgerufen, die Ortschaft zu verlassen. Häuser und Autos fielen den Flammen zum Opfer. Auf Lesbos war die Rauchentwicklung so stark, dass sie vom Weltall aus zu sehen war. Das teilte das europäische Erdbeobachtungssystem Copernicus auf Twitter mit und postete ein entsprechendes Satellitenbild. Auf der Insel wurden hunderte Menschen in Sicherheit gebracht, nach Angaben des staatlichen TV-Senders ERT brannten im Ort Vatera mindestens vier Häuser nieder.

Gegen die Brände auf Lesbos waren am Sonntag dutzende Feuerwehrleute, vier Löschflugzeuge und zwei Löschhubschrauber im Einsatz. Die Behörden ordneten an, 200 Menschen aus der Ortschaft Vryssa in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben des Bürgermeisters von West-Lesbos im Radiosender Skai näherten sich die Flammen den Wohnhäusern dort bis auf 500 Meter, erste Häuser waren von dichten Rauchwolken bedeckt. Menschen aus dem Ort bestiegen die Busse zur Evakuierung der Ortschaft mit wenigen Habseligkeiten in Plastiktaschen. Im Südteil der Insel Lesbos konnte das Feuer noch nicht unter Kontrolle gebracht werden. Dort sollen bereits Tausende Hektar Fläche verbrannt sein, berichtete die Tageszeitung „Kathimerini“.

Waldbrände im Nordosten von Griechenland – Nationalpark betroffen

Im Nordosten Griechenlands verbrannten derweil unzählige Hektar des Dadia-Nationalparks. In der Region Evros im Nordosten Griechenlands kämpften Feuerwehr und freiwillige Helfer am vierten Tag in Folge gegen das Feuer im Nationalpark, der für seine Kolonie schwarzer Geier bekannt ist. Der dortige Brand hat bereits 500 Hektar Vegetation zerstört, einem Feuerwehrsprecher zufolge wurde am späten Samstagabend das Dorf Dadias evakuiert. Militär und Forstarbeiter bemühten sich, Schneisen in die Pinienwälder zu schlagen und dadurch die weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Zwischenzeitlich waren mehr als 320 Feuerwehrleute mit 68 Löschzügen im Einsatz.

Waldbrände wüten auf der griechischen Halbinsel Peloponnes

Und auch die Halbinsel Peloponnes bleibt nicht verschont: Bereits am Samstag, 23. Juli 2022, berichtete der staatliche griechische Rundfunk von kleineren Bränden. Nun mussten wegen eines Brands nahe dem Küstenort Koroni die Bewohner der Ortschaft Chrysokelaria ihre Häuser verlassen. Gegen Sonntagmittag brachten Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Im westlich gelegenen Regionalbezirk Ilia war ein großer Brand ausgebrochen, der auch Wohngebiete gefährdete.

Wo brennt es in Griechenland? Feuer auch in Athen, Thessalien & Co.

Doch noch mehr Regionen in Griechenland sind von Bränden betroffen. Unter anderem brannte ein Umspannwerk der staatlichen Elektrizitätsgesellschaft in der Nähe der Stadt Larisa in Thessalien. Auch am westlichen Rand der Hauptstadt Athen musste wieder gelöscht werden. Für Montag schätzte die Feuerwehr die Brandgefahr weiterhin als hoch bis sehr hoch ein. Meteorologen kündigten bis Anfang August hohe Temperaturen von bis zu 40 Grad und Trockenheit an. Nahe Athen wurde erst am 20.07.2022 ein zwei Tagen wütender Waldbrand von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht. Zuvor waren nach Angaben von Katastrophenschutzminister Takis Theodorikakos fast 700 Menschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden. Der Brand war am 19. Juli am Berg Penteli nördlich der griechischen Hauptstadt ausgebrochen, die Flammen bedrohten die Vororte Penteli, Pallini, Anthousa und Gerakas. Rund 500 Feuerwehrleute, 120 Löschfahrzeuge, neun Flugzeuge und zehn Hubschrauber waren bei der Bekämpfung des Feuers im Einsatz, die durch starke Winde erschwert wurde.

Auch der Ort Stavros wurde am Sonntagnachmittag, 24.07.2022, evakuiert. Aus der Ortschaft Vatera waren seit Samstag mehrere hundert Touristen und Einwohner in Sicherheit gebracht worden. Geschäfte, Hotels und Strandbars wurden von den Flammen beschädigt.

Brände in Griechenland: Wie ist die Lage auf Kreta?

Auf der Urlaubsinsel Kreta haben Feuerwehrleute am Montag, 18. Juli 2022, gegen die Flammen und die Glut eines Waldbrandes gekämpft, der wenige Tage zuvor ausgebrochen war. 120 Feuerwehrleute waren mit 35 Löschzügen im Einsatz, wie die Tageszeitung „Kathimerini“ berichtete.

Waldbrände wüteten schon 2021 schwer in Griechenland

Hitze und Brände haben den Menschen in Griechenland bereits 2021 schwer zu schaffen gemacht. Unter anderem waren die bei Touristen sehr beliebte Waldbrände in Griechenland 103.000 Hektar Vegetation zerstört, drei Menschen kamen dabei ums Leben. haben den Menschen in Griechenland bereitsschwer zu schaffen gemacht. Unter anderem waren die bei Touristen sehr beliebte Insel Korfu sowie Rhodos und die Insel Euböa sehr betroffen. Im vergangenen Jahr hattenin Griechenland 103.000 Hektar Vegetation zerstört, drei Menschen kamen dabei ums Leben.

