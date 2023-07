Spanien, Derzeit bedrohen Waldbrände in vielen Ländern am Mittelmeer die Menschen. Neben Italien Kroatien und Griechenland ist auch Frankreich nicht von Bränden verschont geblieben. Besonders schlimm ist die Ursache der Brände.

Wo brennt es in Frankreich aktuell?

In der Nacht zum Mittwoch wüteten Waldbrände auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika und zerstörten mehr als 200 Hektar Land. Frankreichs Innenminister, Gérald Darmanin, gab via Twitter bekannt, dass das Kloster von Corbara im Norden der Insel aufgrund des Feuers evakuiert wurde. Etwa 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um gegen die Flammen zu kämpfen und die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Am späten Dienstagabend meldete die Feuerwehr einen Brand in dem nordkorsischen Ort Pigna. Die Flammen wurden durch starken Wind angefacht, was die Situation zusätzlich erschwerte. Laut Berichten französischer Medien waren zunächst zwei Brände in der Nähe voneinander ausgebrochen und verschmolzen später zu einem großen Feuer.

Das ist die Ursache für die Brände auf Korsika

Besonders heikel ist die mutmaßliche Ursache der Brände auf Korsika: Der Präsident des korsischen Exekutivrats, Gilles Simeoni, schrieb auf Twitter, die beiden Feuer seien durch Brandstiftung entstanden.

Waldbrände in Frankreich - Was Urlauber jetzt wissen sollten?

Kann ich meine Reise stornieren, wenn es im Urlaubsland brennt? Was gilt für Pauschal- und Individualtouristen? Diese Fragen stellen sich aktuell auch viele Reisende, die auf Korsika Urlaub machen möchten. Antworten gibt es hier in diesem Beitrag über die Brände auf den griechischen Urlaubsinseln Rhodos und Korfu . Hier mussten bereits viele Tausende Reisende evakuiert werden.

(mit Material von dpa)