Wird der „Tropen-Trump“ wiedergewählt? Diese Frage stellen sich viele Menschen auf der ganzen Welt: Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro stand am Sonntag, den 2. Oktober 2022, zur Wiederwahl. Er trat an gegen den linksgerichteten Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Dieser war bis 2021 wegen Korruption und Geldwäsche schon im Gefängnis. Die Brasilianer standen vor einer Richtungswahl: Wer wird das südamerikanische Land in Zukunft anführen? Mehr als 156 Millionen Wählerinnen und Wähler sind dazu aufgerufen, ein neues Staatsoberhaupt zu bestimmen.

Wie sehen die Hochrechnungen und Prognosen aus?

Kandidaten und Parteien: Wer stand in Brasilien zur Wahl?

Wann wird der neue Präsident bekannt?

Superwahljahr: Welche Wahlen finden noch statt?

Ergebnis: Wer hat die Wahl in Brasilien gewonnen?

Die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Brasilien hat der Linkspolitiker Luiz Inácio Lula da Silva knapp für sich entschieden. Der Ex-Staatschef kam auf 48,42 Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt am späten Sonntagabend (Ortszeit) nach Auszählung fast aller Stimmen mitteilte. Der rechtsextreme Amtsinhaber Jair Bolsonaro erhielt 43,21 Prozent der Stimmen. Damit fiel das Ergebnis viel knapper aus als in den letzten Umfragen vor der Wahl. Da kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinte, müssen sich Lula und Bolsonaro einer Stichwahl stellen.

Die Abstimmung fand unter großer politischer Anspannung statt. Lula sprach in der Wahlnacht vor enttäuschten Anhängern in São Paulo von einer zweiten Chance, um neue Allianzen zu bilden und die Wähler zu überzeugen. „Der Kampf geht bis zum endgültigen Sieg weiter“, sagte Lula und versprach, in den kommenden Wochen den Wahlkampf zu intensivieren. „Ich war immer überzeugt, dass wir diese Wahlen gewinnen“, betonte der Linkspolitiker, der Brasilien bereits von 2003 bis 2010 regierte.

Bolsonaro, der in Rio de Janeiro abgestimmt hatte, sagte, er freue sich auf die zweite Wahlrunde und habe „absolutes Vertrauen“, diese zu gewinnen. „Wir haben die Lüge besiegt“, erklärte der rechtsextreme Politiker. Die letzten Vorhersagen des Meinungsforschungsinstitutes Datafolha sahen einen Sieg Lulas bereits in der ersten Wahlrunde voraus.

Wann ist die Stichwahl in Brasilien?

Die Stichwahl zwischen Bolsonaro und Lula da Silva soll am 30. Oktober stattfinden. Auch das ist wieder ein Sonntag.

Wahlen in Brasilien: Termine und Datum

Am Sonntag, den 2. Oktober 2022, fanden in Brasilien mehrere Wahlen statt:

Erste Runde der Präsidentschaftswahl

Parlamentswahlen für Senat und Abgeordnetenhaus

für Senat und Abgeordnetenhaus Gouverneurswahlen für 27 Bundesstaaten

Kandidaten in Brasilien: Bolsonaro gegen Lula

Bei der Präsidentschaftswahl 2022 gab es folgende Kandidaten:

Jair Bolsonaro (Amtsinhaber, Liberale Partei)

Luiz Inácio Lula da Silva (Arbeiterpartei)

Ciro Gomes (PDT - Demokratische Arbeiterpartei)

Sergio Moro (Podemos)

Joao Doria (PSDB - Partei der brasilianischen Sozialdemokratie)

Eduardo Leite (PSDB - Partei der brasilianischen Sozialdemokratie)

Simone Tibet (MDB - Brasilianische Demokratische Bewegung)

Im Grunde gab es aber nur zwei, die wirklich aussichtsreich sind: Bolsonaro und Lula.

Der aktuelle Präsident von Brasilien ist der 2018 gewählte Jair Bolsonaro. Bolsonaro ist ein rechtsextremer Politiker, der in den letzten Jahren häufig den Spitznamen „Tropen-Trump“ bekommen hat. Ähnlich wie der ehemalige Präsident der USA schürt auch Bolsonaro vor der Wahl Zweifel am Wahlsystem. „Es ist unmöglich, dass wir im ersten Wahlgang nicht gewinnen“, sagte er jüngst vor seinen Anhängern. Beobachter befürchten, dass sich in Brasilien nach einer möglichen Niederlage Bolsonaros Szenen wie am 6. Januar 2021 in Washington abspielen: Dort hatten bewaffnete Trump-Anhänger das Kapitol gestürmt, mehrere Menschen starben. Bolsonaro hat schon vier Mal die Partei gewechselt. 2022 gehört er der Liberalen Partei „Partido Liberal“ an.

Bolsonaro tritt gegen den Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva – kurz „Lula“ – an. Lula war von 2003 bis 2011 bereits Präsident von Brasilien. Er gehört der linksgerichteten Arbeiterpartei „Partido dos Trabalhadores“ an. Der Ex-Gewerkschafter Lula erhält seine meiste Unterstützung im armen Nordosten des Landes und unter den Menschen mit einem geringen und mittleren Einkommen. Er will das Sozialsystem „Bolsa Família“ für arme Familien ausbauen, untere Einkommen von Steuern befreien sowie mit kleinen und mittleren Unternehmen, die sich während der Corona-Pandemie verschulden mussten, über Hilfen verhandeln.

Lula und Bolsonaro haben früh gewählt

Der 76-jährige Lula gab kurz nach Öffnung der Wahllokale seine Stimme ab und sagte dabei, er wolle Brasilien zur "Normalität" zurückführen. "Wir wollen keinen Hass, keine Zwietracht", sagte der Herausforderer. "Wir wollen ein Land des Friedens."

Bolsonaro gab ebenfalls am Morgen seine Stimme ab. "Saubere Wahlen müssen respektiert werden", sagte der 67-Jährige. Im Wahlkampf hatte er angekündigt, das Wahlergebnis anzufechten, sollte er verlieren. "Nur Gott" könne ihn aus dem Amt entfernen. Zugleich erklärte er ohne Anführung von Beweisen, es gebe ausgedehnten Betrug in Brasiliens elektronischem Wahlsystem.

Wahlen in Brasilien starten ohne Zwischenfälle

Die Wahlen starteten landesweit ohne besondere Zwischenfälle. Im Vorfeld hatte es Befürchtungen über mögliche Gewaltausbrüche gegeben. So wurden in den vergangenen Monaten mindestens drei Anhänger von Lulas Arbeiterpartei PT (Partido dos Trabalhadores) von Bolsonaro-Anhängern getötet.