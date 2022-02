Der Wahlkampf geht in die heiße Phase: Im Saarland wird am 27. März 2022 ein neuer Landtag gewählt. In dem Bundesland findet die Landtagswahl alle fünf Jahre statt, die letzte war also 2017. Rund vier Wochen vor der Landtagswahl geht der Wahlomat der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) online.

Wahlomat 2022: Wann geht er für die Wahl im Saarland online?

23. Februar um 11.30 Uhr geht der Wahlomat für die Landtagswahl im Saarland online. Das Tool wird von der bpb zur Verfügung gestellt, die Nutzung ist kostenlos. Am Mittwoch, dengeht der Wahlomat für die Landtagswahl im Saarland online. Das Tool wird von der bpb zur Verfügung gestellt, die Nutzung ist kostenlos. Wenn der Wahlomat online ist, wird er hier abrufbar sein

Wahlen im Saarland: Welche Parteien und Kandidaten stehen zur Wahl?

Bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2017 fiel die Entscheidung wie folgt aus:

CDU : 40,7%

: 40,7% SPD : 29,6%

: 29,6% Die Linke: 12,8%

12,8% AfD: 6,2%

Somit ist die CDU stärkste Kraft im aktuellen saarländischen Landtag und bildet eine Koalition mit der SPD. Ministerpräsident ist Tobias Hans von der CDU. Dieses Amt übernahm er 2018 von seiner Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Generalsekretärin wurde.

Bei der Wahl 2022 kämpft Amtsinhaber Tobias Hans um seine Position. Er tritt gegen Anke Rehlinger von der SPD an. Insgesamt treten 18 Parteien bei der Landtagswahl an:

CDU

SPD

Die Linke

AfD

Grüne

FDP

Die Familien-Partei

Piraten

Freie Wähler

die Basis

bunt.saar

ÖDP

Die Humanisten

Die Partei

Die Partei für Gesundheitsforschung

Tierschutzpartei

SGV

Volt

Wahl 2022 im Saarland: Aktuelle Umfragen

In den aktuellen Umfragen werden der CDU deutliche Verluste vorausgesagt. Laut einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Saarländischen Rundfunks kommt die CDU auf 29 Prozent, die SPD auf 38 Prozent. Grüne und FDP könnten es demnach wieder in den saarländischen Landtag schaffen, genauso wie die Linke und die AfD.