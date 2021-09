Am Sonntag, 26.09.2021 findet die Bundestagswahl 2021 statt.

Es sind nur noch etwas mehr als zwei Wochen, dann findet die nächste Bundestagswahl statt. Dann wird sich entscheiden, wer Angela Merkel als Kanzler oder Kanzlerin folgt. In vielen Umfragen liegen Olaf Scholz und die SPD derzeit vor der CDU. Aber viele Bürgerinnen und Bürger haben noch gar nicht entschieden, für wen sie am Wahlsonntag stimmen.

Der Wahl-O-Mat kann bei der Entscheidung helfen. Hier geht’s zum Online-Test:

Manche von ihnen tun sich schwer, sich für einen Kandidaten und eine Partei zu entscheiden. Außerdem werden viele junge Erwachsene zum ersten Mal wählen. An diese Wahlberechtigten richtet sich der Wahl-O-Mat: Mit dem Tool der Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb) kann man feststellen, welche Partei die eigenen Interessen am ehesten vertritt. Dazu muss man 38 Thesen aus verschiedenen gesellschaftlichen Beiträgen bewerten. Die SÜDWEST PRESSE ist gemeinsam mit der Märkischen Oderzeitung und der Lausitzer Rundschau Medienpartner des Wahl-O-Mat. Alle Infos dazu und das Tool zum Ausprobieren findet ihr in folgendem Artikel:

Hier stellen wir euch mehrere Alternativ-Tools zum Wahlomat vor:

Wahlswiper

wischst. Deine Antworten werden dann mit den Positionen der Parteien verglichen. Der Wahlswiper funktioniert ähnlich wie eine Dating-App: Du kannst sowohl am PC als auch in der App einer Aussage zustimmen oder sie ablehnen, indem du nach links beziehungsweise rechts. Deine Antworten werden dann mit den Positionen der Parteien verglichen.

Wahl-Kompass

Zusätzliche Möglichkeiten bietet der Wahl-Kompass, den die Universität Münster anbietet. Das Tool ist komplexer als der Wahl-O-Mat . Die Nutzer müssen auch Thesen einschätzen, dann wird aber auch ihre eigene Position in einem gesellschaftlichen Modell verortet.

Sozial-O-Mat

Das Tool stellt die Haltungen der Parteien zur Sozialpolitik zusammen. Am Ende des Tests können die Nutzer ihre Standpunkte mit denen der Parteien vergleichen.

Wahltraut

Wahltraut vergleicht die Programme der Parteien im Hinblick auf die soziale Gerechtigkeit . Thematisiert werden unter anderem die Frauenquote, Racial Profiling, Inklusion und Antirassismus.

Klimawahlcheck

Wie der Name schon sagt, geht es hier um Umwelt und Klimaschutz . Was tun die Parteien gegen den Klimawandel? Und was haltet ihr davon? Der Klimawahlcheck bietet Orientierung.

Abgeordnetenwatch

Wahlkreis antreten. Dann kannst du dir die Profile der einzelnen Politiker anschauen oder ihnen über das Portal eine Frage stellen. Dort musst du nur deine Postleitzahl und das Parlament angeben, welches gewählt wird und schon werden dir alle Kandidaten angezeigt, die in deinemantreten. Dann kannst du dir die Profile der einzelnen Politiker anschauen oder ihnen über das Portal eine Frage stellen.

DeinWal