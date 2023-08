Aufgrund der andauernden starken Regenfälle ist es bedauerlicherweise nicht mehr möglich, weitere Fans auf das Gelände des Heavy-Metal-Festivals in Wacken zu lassen. Der Veranstalter hat bekannt gegeben, dass sämtliche noch ausstehenden Reisen ab sofort eingestellt und storniert werden müssen. Diese Entwicklung ist zweifellos eine herbe Enttäuschung für zahlreiche Fans, die sich bereits seit langer Zeit auf das Metal-Festival in Schleswig-Holstein gefreut hatten. Doch es gibt einen kleinen Trost für sie: Der kostenlose Livestream des Festivals steht bereit, um ihnen zumindest etwas Freude zu bereiten.

Kostenloser Livestream von Wacken 2023

Vor dem Start des Heavy-Metal-Festivals mit deutlich reduzierter Gästezahl hat Festival-Mitbegründer Thomas Jensen auf einen Livestream hingewiesen. Man werde „so viel wie möglich“ streamen, sagte er am Mittwochmorgen in einem auf Instagram veröffentlichten Video.

Vom 2. bis zum 5. August kann man im Livestream so viel Wacken wie noch nie erleben – die besten Shows, exklusives Behind the Scenes Material, Interviews und viele Specials erwarten euch!

Hier könnt ihr heute Wacken 2023 kostenlos im Livestream sehen

Den kostenlosen Livestream gibts auf magentamusik.de sowie auf magentatv.de.

Übertragungen gibt es von:

Das Programm auf den Stages

Auf den Stages können sich Metal-Fans auf alte Bekannte und neue Highlights freuen, denn das Line-Up von Wacken 2023 hat es auch dieses Jahr wieder in sich: Zu den Headlinern gehören Iron Maiden, Heaven Shall Burn, Helloween, Doro. Insgesamt treten 180 Bands und Solo-Acts aus 30 Ländern auf. Hier gibts die Running Order von Wacken 2023.

(mit Material von dpa)