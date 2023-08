Wacken 2023 waren innerhalb von fünf Stunden ausverkauft. Für alle, die keine Karten ergattern konnten, gibt es aber tröstende Nachrichten: Es wird auch einen Livestream vom Wacken 2023 geben. Zeit für ein wenig Festival-Atmosphäre vor dem Bildschirm. Das Wacken 2023 ist da: Das größte Heavy-Metal-Festival der Welt findet 2023 an gleich vier Tage statt: vom 2. bis 5. August 2023. Die Tickets für daswaren innerhalb von fünf Stunden ausverkauft. Für alle, die keine Karten ergattern konnten, gibt es aber tröstende Nachrichten: Es wird auch einengeben. Zeit für ein wenig Festival-Atmosphäre vor dem Bildschirm.

Wann und wo gibt es den Livestream vom Wacken 2023?

startet am 2. August 2023 um 15.55 Uhr. Magenta hat angekündigt, dass dort die besten Shows, exklusives Behind the Scenes Material, Interviews und viele Specials zu sehen sein werden. Hier geht zum Den Livestream gibt es exklusiv bei Magentamusik. Der Stream ist kostenlos und. Magenta hat angekündigt, dass dort die besten Shows, exklusives Behind the Scenes Material, Interviews und viele Specials zu sehen sein werden. Hier geht zum Wacken-Stream bei Magentamusik

Mit einem Trailer macht Magenta Lust auf das Festival. Zu finden ist dieser hier bei YouTube:

Welche Bands im Stream zu sehen sein werden, hat Magenta noch nicht mitgeteilt. Auf jeden Fall gibt es laut Magenta Livebilder von Helloween., Heaven Shall Burn, Doro, Amorphis, Beyond The Black und den Donots.

Line-Up Wacken 2023: Welche Headliner spielen in diesem Jahr?

Die Bands für das Wacken 2023 sind angekündigt. Unter anderem wurde Iron Maiden als Headliner bestätigt. Fans können aber davon ausgehen, dass noch weitere große Namen dazukommen werden. Folgende Acts sind für das Wacken 2023 angekündigt:

Abbath

Baest

Beartooth

Burning Witches

Carpatihan Forest

Defleshed

Deicide

Delain

Depressive Age

Dropkick Murphys

Ensiferum

Get The Shot

Ghøstkid

Imminence

Immolation

Iron Maiden

Jinjer

Kataklysm

Koldbrann

Konvent

Lord Of The Lost

Megadeth

Nervosa

Nestor

Pentagram

Sólstafir

Takida

Trivium

Two Steps From Hell

Wardruna

Whoredom Rife

Den kompletten Zeitplan für das Wacken 2023 gibt es auf der Festival-Seite

