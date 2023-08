Wegen des anhaltenden, heftigen Dauerregens und des vollständig aufgeweichten Bodens gerät das weltweit bekannte Metal-Open-Air-Festival in Wacken, Schleswig-Holstein, völlig aus den Fugen. Die Veranstalter gaben in der Nacht vor dem geplanten Start der Großveranstaltung bekannt, dass aufgrund der widrigen Wetterbedingungen ein Einlassstopp für das gesamte Festivalgelände verhängt wurde. Über verschiedene soziale Netzwerke teilten sie mit:

"Jegliche weitere Anreise muss ab sofort gestoppt und abgebrochen werden".

Anreise für Wacken 2023 final gestoppt – der aktuelle Stand

Am Mittwochmorgen, vor dem offiziellen Beginn des Heavy-Metal-Festivals in Wacken, Schleswig-Holstein, war die Situation nach dem Einlassstopp ruhig. Die Situation rund um das Festival sei „grundsätzlich entspannt“, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. In der Nacht hatten die Veranstalter entschieden, dass wegen des vielen Regens keine weiteren Fans mehr auf das Gelände können.

Die „vernünftige Besucherkapazität“ sei angesichts der Wetterlage erreicht, schrieben die Veranstalter bei Instagram. „Jede weitere Reise muss mit sofortiger Wirkung eingestellt und storniert werden.“ Zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals sei diese Entscheidung gefallen. „Wir sind sehr traurig, aber die weiterhin schwierige Wetterlage lässt uns leider keine andere Wahl“, hieß es weiter.

Bekommen Betroffene jetzt ihr Geld zurück?

Nach der Absage haben viele anreisende Besucher wieder kehrtgemacht. Fans reagierten ungehalten und kritisierten eine „unterirdische Kommunikation“. Einige hatten stundenlang vor dem Gelände ausgeharrt. Die Frage, die sich jetzt viele stellen: Bekomme ich jetzt mein Geld für Tickets zurück?

Die Antwort lautet ja! In einer persönlichen Videobotschaft im sozialen Netzwerk Facebook wandten sich die Wacken-Gründer und -organisatoren Thomas Jensen und Holger Hübner an die trotz Ticketkaufs ausgeschlossenen Fans. "Es tut uns unendlich leid", sagte Jensen. "Es geht im Moment nicht anders." Hübner kündigte an, dass die Eintrittskarten erstattet würden. Einzelheiten würden geklärt und stünden noch nicht fest. "Wir sind dran, bitte ein bisschen Geduld." Das gelte neben dem Wacken Open Air auch für Campingbereiche, kündigten sie auf ihrer Internetseite an. „Ausführliche Informationen über den Rückerstattungsprozess - und auch darüber, wann ihr Fans mit der Erstattung rechnen könnt - werden in Kürze bekannt gegeben.“ Die Tickets kosteten knapp 300 Euro.

Zuvor wurde für weitere Informationen auf die Festival-Homepage und -App, Social-Media-Kanäle und das Frage-Antwort-Format auf der Homepage verwiesen.

Wacken 2023 Anreisestopp: Wie funktioniert die Rückerstattung?

Das Wacken-Team ist demnach derzeit noch dabei, die technische Abwicklung der Rückerstattungen zu klären. Im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein sagte Jensen: "Wir werden uns etwas einfallen lassen, aber das folgt alles noch. Es tut uns auch unendlich leid. Wer uns kennt, weiß, dass wir alles dafür tun, dass unsere Veranstaltungen auch unter widrigsten Bedingungen stattfinden." Allerdings stehen auch die Sicherheit und Versorgung der Menschen, die derzeit vor Ort sind, im Vordergrund. Aktuell erfordert die Situation doppelt so viel Zeit wie üblich.

Bekomme ich auch Rückerstattung, wenn ich nur einen Teil von Wacken sehen konnte?

Falls das Festival nicht in vollem Umfang stattfindet, haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, zumindest einen Teil ihres Eintrittspreises zurückzufordern. Die Höhe der Erstattung hängt dabei von den individuellen Umständen ab. Verbraucherschützer betonen, dass vor allem die Bekanntheit der abgesagten Bands und ihr Anteil am Festival eine Rolle spielen. Der Ausfall eines weltweit bekannten Headliners wird dabei deutlich schwerer wiegen als der einer eher unbekannten Lokalband.

Auf der Website von Wacken heißt es zu der Frage: „Weitere Informationen zu dem Umgang mit euren Tickets klären wir gerade und werden sie so schnell wie möglich bekanntgeben.“

Kann ich mein Ticket behalten und auf das nächste Jahr umschreiben lassen?

Hierzu gibt es aktuell noch keine Informationen vom Veranstalter.

Wie funktioniert die Cashless-Erstattung?

Wer auf dem Wacken 2023 ohne Bargeld auskommen möchte, konnte sich Geld auf ein Cashless-Konto laden. Informationen zur Rückerstattung gibt es laut Website im August an die E-Mail Adresse der Betroffenen.

Wacken 2023: Mehr als 200 Konzerte auf neuen Bühnen geplant

Das Wacken Open-Air (W:O:A) ist mit 85 000 Besuchern ausverkauft. Insgesamt sind dort mehr als 200 Konzerte auf neun Bühnen geplant. Bereits das vierte Mal in Wacken dabei ist die britische Band Iron Maiden. Zudem werden Acts wie Megadeth, Helloween und Doro Pesch erwartet.

(mit Material von dpa und afp)