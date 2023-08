Aufgrund anhaltender Regenfälle hatten die Veranstalter des Heavy-Metal-Festivals in Wacken, Schleswig-Holstein (2. bis 5. August), am Montag vorübergehend die Anreise gestoppt. Die Campingplätze waren zu diesem Zeitpunkt nicht passierbar, wie die Veranstalter in ihrer Festival-App mitteilten. Sie baten die Fans um Verständnis und Geduld. Trotz der schwierigen Wetterbedingungen liefen die Vorbereitungen für das Festival weiter.

Anreise zum Wacken 2023 – der aktuelle Stand

Die Anreise zum Heavy-Metal-Festival in Wacken, Schleswig-Holstein (2. bis 5. August), gestaltete sich für die Besucher mit Staus und Schlamm äußerst schwierig. Die Straßen rund um den Ort bei Itzehoe waren am Dienstagvormittag aufgrund vieler Autos komplett verstopft. Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass auch sie selbst im Stau standen. Eine dpa-Reporterin vor Ort beobachtete kilometerlange Schlangen von Autos, an deren Heckscheiben die W:O:A-Zeichen prangten. Sogar auf vielen Feldwegen kam es zu Stauungen.

Nach dem Dauerregen am Montag seien die Festivalflächen verschlammt, sagte die Polizeisprecherin. „Das wird eine nasse Veranstaltung.“ Die Anwohner unterstützten jedoch die Besucher, hätten Stellplätze angeboten und Autos mit Treckern auf das Gelände geschleppt. Am Vormittag schien die Sonne nach einem kräftigen Schauer am Morgen.

Noch keine News von Veranstalter

Obwohl die Veranstalter angekündigt hatten, ab 10 Uhr neue Informationen zur Anreise herauszugeben, bleibt die Situation vor Ort weiterhin unklar. Es liegt immer noch kein offizielles Statement vor. Die Veranstalter rieten allen, die dazu die Möglichkeit haben, mit dem Start ihrer Reise noch etwas abzuwarten.

Auf Social Media wird die Kritik von Wacken-Besuchern immer lauter, die entweder im Stau stehen oder noch immer auf ihre Anreisemöglichkeit warten.

Was sollen Reisende zum Wacken jetzt tun?

Der Veranstalter rät auf seiner Website nach wie vor, dass Festival-Besucher, die noch nicht unterwegs sind, ihre Reise verschieben sollen. Sobald sich die Lage entspannt, informieren sie auf allen Kanälen (Wacken-App, Homepage, Socials, Radio Bob SH & Wacken Radio).

Wer bereits unterwegs ist, soll die Anreise stoppen und an Ort und Stelle einen geeigneten Warteplatz suchen.

Für alle Fans in den Shuttle- und Flughafenbussen gibt es eine separate Zuführung zum Festivalgelände.

Wegen des extrem hohen Regenaufkommens wird laut Veranstalter unter Umständen auch später nicht alle geplanten Campingflächen nutzbar gemacht werden können, wenn das Wasser auf manchen Wiesen stehen bleibt. Es wird gebeten, alle verfügbaren Areale gut zu nutzen.

Wohl noch freie Stellplätze am Volksparkstadion

Aktuell steht der Parkplatz Rot am Volksparkstadion Hamburg zur Verfügung (Abfahrt Volkspark; Navi: Hellgrundweg 45B, 22525 Hamburg). Wie NDR berichtet, gibt es laut Parkverwaltung hier noch freie Plätze. "Wir haben noch 2.000 Parkplätze frei - auf diesem Parkplatz. Wir haben aber auch noch Platz auf drei anderen Parkplätzen", so Anja Nussgraber von der Parkplatzverwaltung gegenüber NDR.

Vorerst keine guten Wetteraussichten

Der Deutsche Wetterdienst trübt die Aussichten für Veranstalter und Fans des Heavy-Metal-Festivals in Wacken, Schleswig-Holstein (2. bis 5. August), mit düsteren Prognosen. Meteorologe Thore Hansen gab am Dienstag keine Hoffnung auf Trockenheit und erklärte, dass es äußerst unbeständig bleibe, ohne ein Hochdruckgebiet in Sicht. In den nächsten 24 Stunden sei mit einer Regenmenge von etwa 10 Litern pro Quadratmeter zu rechnen.

Am Mittwoch wird eine ähnliche Regenmenge erwartet, wobei der Schwerpunkt am Abend liegt und Gewitter mit Sturmböen möglich sind. Auch für Donnerstag gibt es wenig Aussicht auf Besserung, da erneut 10 bis 15 Liter Regen pro Quadratmeter bei sehr wechselhaftem Wetter prognostiziert werden. Diese Niederschläge kommen zusätzlich zu den bereits in den vergangenen Tagen gefallenen Regenmengen, die den Boden bereits aufgeweicht haben.

Erst für Freitag ist eine kleine Wetterbesserung in Aussicht. Dennoch sind einzelne Schauer weiterhin möglich. Die Temperaturen werden nicht allzu warm sein, mit Höchstwerten von 20 bis 21 Grad tagsüber und nächtlichen Tiefstwerten von 14 bis 15 Grad.

Wacken 2023: Mehr als 200 Konzerte auf neuen Bühnen geplant

Das Wacken Open-Air (W:O:A) ist mit 85 000 Besuchern ausverkauft. Insgesamt sind dort mehr als 200 Konzerte auf neun Bühnen geplant. Bereits das vierte Mal in Wacken dabei ist die britische Band Iron Maiden. Zudem werden Acts wie Megadeth, Helloween und Doro Pesch erwartet.

