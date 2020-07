Ein 59-jähriger Kradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto an seinen schweren Verletzungen gestorben. Ein 21 Jahre alter Autofahrer hatte ihm beim Abbiegen in Heiligkreuzsteinach die Vorfahrt genommen, wie die Polizei mitteilte. Der 59-Jährige versuchte am Sonntagnachmittag noch, mit seinem Motorrad zu bremsen. Er fiel dabei von seinem Krad und prallte mit dem Wagen zusammen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der 21-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin erlitten einen Schock.