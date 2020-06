Ein Unbekannter hat einer Hauskatze im Neckar-Odenwald-Kreis die Vorderpfoten abgetrennt. Der Täter hatte das Tier Ende Mai vermutlich gefangen, verstümmelt und dann wieder freigelassen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Katze habe sich mit schwersten Verletzungen zurück nach Hause in Hardheim geschleppt. Die Besitzer fanden sie am vergangenen Samstag und brachten sie zu einem Tierarzt - der schläferte die Katze ein. Die Polizei sucht nun nach dem grausamen Tierquäler.