Nach einem Unfall mit einem Lkw am Dienstag ist nun ein neun Jahre alter Junge tot. Wie die Polizei mitteilt, sei er in der Nacht auf Mittwoch im Klinikum seinen Verletzungen erlegen.

Nach Angaben der Polizei war der Junge am Dienstag Nachmittag in Tuttlingen mit seinem Tretroller in Richtung Stadtgarten unterwegs, als er an einer Straßeneinmündung der Bahnhofstraße von dem Lastwagen erfasst und überrollt wurde. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Wie genau es zu dem Unfall kam und ob der Junge auf dem Gehweg fuhr, ist zunächst unklar.

