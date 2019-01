Titisee-Neustadt / DPA

Bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände einer Papierfabrik in Titisee-Neustadt im Hochschwarzwald ist eine 59 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Sie wurde am Montag von der Ladung eines vorbeifahrenden Gabelstaplers erfasst, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau stürzte und wurde von dem Gabelstapler überrollt. Sie starb am Unglücksort. Die Polizei prüft nun, ob Sicherheitsvorschriften missachtet wurden oder ob der 54 Jahre alte Fahrer des Gabelstaplers Fehler gemacht hat.

