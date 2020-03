Bei Arbeiten in einem Wald bei Elztal (Neckar-Odenwald-Kreis) ist ein 80 Jahre alter Mann von einem Traktor erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann am Freitag mit einem Angehörigen im Wald mit einem Traktor gearbeitet, als sich die Bremse des Fahrzeugs löste und der Traktor einen Abhang rollte. Bei dem Versuch, auf den Traktor aufzusteigen und zu bremsen, wurde der 80-Jährige von dem Fahrzeug überrollt. Der Mann starb am Samstag im Krankenhaus.

Pressemitteilung der Polizei Heilbronn