In Deutschland gilt man ab zwei Wochen (14 Tage), nachdem man die zweite Impfdosis mit Biontech/Pfizer oder Moderna erhalten hat, als „vollständig geimpft“. Bei Johnson und Johnson erhält man diesen Impfstatus schon eine Woche nachdem man einmal geimpft wurde, allerdings wird eine rasche Booster-Impfung danach dringend empfohlen, um ausreichend geschützt zu sein. Die besonders ansteckende Virusvariante Omikron breitet sind aktuell aus, die den Impfschutz nach nur zwei Impfungen – egal mit welchem mRNA-Impfstoff – besser umgehen kann.

In vielen Ländern, auch in den USA und in Deutschland, wird aktuell diskutiert: Ist es sinnvoll, den Status „vollständig geimpft“ erst nach der dritten Impfung zu vergeben? Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagt mittlerweile, die Impfung sei nur abgeschlossen, wenn man dreimal geimpft wurde. Denn der Immunschutz lässt mit der Zeit nach und die in der EU zugelassenen Impfstoffe sind gegen verschiedene Virusvarianten unterschiedlich wirksam. Gegen Omikron wird von einer verminderten Wirksamkeit ausgegangen.

In der EU ist es bereits beschlossene Sache: Impfzertifikate und QR-Codes werden künftig neun Monate nach der Grund­immunisierung ungültig. Danach gilt man ohne Booster-Impfung nicht mehr als vollständig geimpft. Die Entscheidung tritt am 01.02.2022 in Kraft. Das teilte die EU‑Kommission bereits Ende des Jahres 2021 mit. In den meisten Bundesländern in Deutschland gilt der Impfstatus dann zwei Wochen nach der Auffrischungsimpfung wieder als „vollständig geimpft“.

Bereits am Dienstag, 04.01.22, kam der Corona-Expertenrat zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Pandemie zu sprechen. Es soll bald eine Empfehlung für die am Freitag (07.01.) stattfindende Ministerpräsidentenkonferenz vorliegen. Dafür trifft sich der Expertenrat vermutlich erneut, da es noch keine Einigung gab. Der Kommunal-Vertreter im Corona-Expertenrat der Bundesregierung, Stefan Sternberg, hat sich angesichts einer wachsenden Zahl von Infektionen mit der Omikron-Variante für bundeseinheitliche Regelungen zur Eindämmung der Pandemie ausgesprochen. Als Beispiel nannte er Zugangsbeschränkungen für Gaststätten. Alle Infos im folgenden Artikel:

