Die Autobahn 8 (Karlsruhe-Stuttgart) wird wegen Brückenbauarbeiten am ersten Dezemberwochenende bei Pforzheim für einige Stunden voll gesperrt. Die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und -Ost beginnt am Samstag (5.12.) um 22.00 Uhr und soll am Sonntag (6.12.) um 12.00 Uhr enden, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilte. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Arbeiten sind Teil des durchgehenden Ausbaus der A8 auf sechs Fahrstreifen.