Einen Sattelauflieger mit rund 24 Tonnen Energy-Drink haben unbekannte Diebe im Industriegebiet in Breisach am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gestohlen. Diese Menge der koffeinhaltigen Getränke sei rund 110 000 Euro wert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ware war den Angaben nach für den Weitertransport abgestellt worden. Die Täter hätten zwischen dem vergangenem Samstag und Montag zugeschlagen.