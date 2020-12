Gemeinsames Weihnachtslieder-Singen fällt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr weitgehend aus. Ein virtuelles Chorprojekt soll zumindest etwas Ersatz schaffen. 300 Sängerinnen und Sänger aus dem Erzbistum Freiburg - darunter Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) - sangen dafür einzeln das Lied „O du fröhliche“ ein, wie die Erzdiözese am Dienstag mitteilte. Die Aufnahmen wurden zusammengemischt und sollen als fünfstimmiger Chorgesang an Heiligabend online veröffentlicht werden. Das Projekt zeige, dass Weihnachten die Menschen zusammenführe - auch in Zeiten, in denen Distanz zueinander gewahrt werden müsse, hieß es.