Viktor Orbán ist der aktuelle Ministerpräsident von Ungarn. Am 3. April 2022 stehen Wahlen in dem osteuropäischen Land an, bei denen Orbán und seine Partei vermutlich ihre Mehrheit im Parlament verlieren werden. In jüngster Zeit ist Orbán insbesondere wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Kritik.

Wer ist also der Mann an der Spitze der ungarischen Regierung? Wie groß ist sein Vermögen, wie gut ist seine Beziehung zu Putin wirklich? Hier sind alle wichtigen Infos zu Viktor Orbán.

Alter, Größe, Familie – Viktor Orbán im Steckbrief

Wer ist Viktor Orbán? Hier die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

Name : Viktor Mihály Orbán

: Viktor Mihály Orbán Geburtstag : 31.05.1963

: 31.05.1963 Alter : 58

: 58 Größe : 1,74 cm

: 1,74 cm Geburtsort : Székesfehérvár, Ungarn

: Székesfehérvár, Ungarn Wohnort : Budapest, Ungarn

: Budapest, Ungarn Eltern : Győző Orbán und Erzsébet Sípos

: Győző Orbán und Erzsébet Sípos Geschwister : zwei Brüder, Győző Jr. und Áron

: zwei Brüder, Győző Jr. und Áron Ehe : Anikó Lévai (seit 1986)

: Anikó Lévai (seit 1986) Kinder : fünf Kinder: Ráhel, Gáspár, Sára, Róza und Flóra

: fünf Kinder: Ráhel, Gáspár, Sára, Róza und Flóra Enkelkinder : Aliz, Anna und Johanna

: Aliz, Anna und Johanna Beruf: Ministerpräsident von Ungarn, Gründer der Partei „Fidesz“

Viktor Orbán Vermögen: Wie reich ist der Ministerpräsident?

Das Vermögen von Viktor Orbán wird auf rund 650 Millionen Euro geschätzt. Doch gibt es eine Reihe von Betrugsvorwürfen gegen Orbán: So soll er Fördergelder von der EU illegal an seine Bekannten und Freunde weitergeleitet haben. Diese Betrugsverstöße hat die EU-Behörde festgestellt und bestätigt. Inwiefern sich Orbán durch solche Machenschaften direkt oder indirekt bereichert hat, ist nicht ganz klar.

Viktor Orbán und Wladimir Putin: Wie nahe stehen sie sich?

Seit dem Krieg in der Ukraine steht Orbán vor allem wegen seinen guten Beziehungen zu Russland und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Kritik. Nur drei Wochen vor der Invasion Russlands hat Orbán Moskau besucht und dabei kein Wort über den Aufmarsch der Truppen an der ukrainischen Grenze verloren. Stattdessen hat er angegeben, wie gut sein Verhältnis zu Putin sei. Während des Wahlkampfes 2022 hat die Opposition ihm vorgeworfen „Freund, Verbündeter und Geschäftspartner“ von Putin zu sein.

Orbán und Putin verstehen sich auch deshalb gut, weil sie beide autokratische und rechtsnationalistische Ideologien verfolgen und eine „Ost gegen West“ Rhetorik befürworten. Ungarn ist unter Orbán abhängig von Russland geworden: vor allem wegen der Rohstofflieferungen wie Öl und Gas in das Land. Diese hat Orbán erst vor kurzem erhöht, nachdem er Jahre zuvor gegen diese Abhängigkeit von russischen Rohstoffen gewettert hatte.

Wahlen in Ungarn 2022: Wird Orbán nun verlieren?

Parlamentswahlen in Ungarn statt. Lange sah es so aus, also würde Orbáns Fidesz-Partei erneut gewinnen und ihm somit eine vierte Amtszeit bescheren. Doch seit dem Krieg in der Ukraine scheint sich das Blatt womöglich zu wenden. Umfragen zufolge wird es ein knappes Rennen: Die Oppositionsparteien haben sich von rechts nach links verbündet und einen gemeinsamen Kandidaten gegen Orbán ins Rennen geschickt: Péter Márki-Zay. Den Militäroperation“ in der Ukraine gesprochen. Zwar trägt er die Sanktionen der EU gegen Russland mit, verweigert aber die Lieferung von Waffen an die Ukraine durch ungarisches Territorium. Durch den Krieg mit der Ukraine haben sich aber auch andere Bündnisse verschoben: Die Nähe Orbáns zur nationalistischen Regierung in Polen ist wegen der Ukraine-Position Ungarns ebenfalls ins Wanken gekommen. Tschechien – ebenfalls ein Verbündeter Ungarns – hat kurz vor der Wahl über Orbán gesagt, dass ihm russisches Erdöl wichtiger als ukrainisches Blut sei. Orbán steht vor einem außenpolitischen Scherbenhaufen, egal ob er gewinnt oder nicht. Am 3. April 2022 findenin Ungarn statt. Lange sah es so aus, also würde Orbánserneut gewinnen und ihm somit eine vierte Amtszeit bescheren. Doch seit dem Krieg in der Ukraine scheint sich das Blatt womöglich zu wenden.zufolge wird es ein knappes Rennen: Die Oppositionsparteien haben sich von rechts nach links verbündet und einen gemeinsamen Kandidaten gegen Orbán ins Rennen geschickt:. Den aktuellen Umfragen zufolge steht es fast 50-50, wer gewinnen wird. Die Nähe Orbáns zu Russland könnte ihm jetzt zum Verhängnis werden: Orbán vermeidet es, Putin direkt zu kritisieren, hat zu Beginn sogar genauso wie der Kreml von einer „“ in der Ukraine gesprochen. Zwar trägt er dieder EU gegen Russland mit, verweigert aber diean die Ukraine durch ungarisches Territorium. Durch den Krieg mit der Ukraine haben sich aber auch andere Bündnisse verschoben: Die Nähe Orbáns zur nationalistischen Regierung inist wegen der Ukraine-Position Ungarns ebenfalls ins Wanken gekommen.– ebenfalls ein Verbündeter Ungarns – hat kurz vor der Wahl über Orbán gesagt, dass ihm russisches Erdöl wichtiger als ukrainisches Blut sei. Orbán steht vor einem außenpolitischen Scherbenhaufen, egal ob er gewinnt oder nicht.

Auch wenn Orbán weiter an der Macht bleiben sollte: Es gilt als sicher, dass seine Fidesz-Partei die Zweidrittelmehrheit verlieren wird. Nur dadurch war es ihm möglich, das Land so hart zu regieren und Verfassungsänderungen durchzubringen.

Viktor Orbán und der Fußball: Gründer von Puskás Akadémia FC

Viktor Orbán gilt als großer Fußballfan und er hat sogar seinen eigenen Club gegründet: Puskás Akadémia FC, der im Heimatdorf Orbáns angesiedelt ist. Der Verein spielt aktuell in der ersten ungarischen Fußballliga. 2020/2021 spielte der Verein sogar erstmalig in der UEFA Europa Conference League mit.