Vierte Corona-Impfung in Deutschland: Ab wann ist die Dosis nötig?

Lauterbach sagt, für die Grundimmunisierung seien drei Impfungen ausreichend. Von der Ministerpräsidentenkonferenz am 24.01.2022 wurden Neuigkeiten zur vierten Corona-Impfung erwartet. Das Thema wurde allerdings nicht besprochen. Die Impfstoff-Hersteller arbeiten aktuell an speziellen Vakzinen gegen Omikron. Daher liegt die Vermutung nahe, dass früher oder später erneut geimpft werden muss. Klare Ansagen dazu gibt es aus Regierungskreisen allerdings nicht.sagt, für die Grundimmunisierung seien drei Impfungen ausreichend.

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thomas Kutschaty hatte eine klare Ansage erwartet, dass eine vierte Impfung derzeit nicht nötig ist. „Viele Bürgerinnen und Bürger fragen gerade in den Arztpraxen nach, ob sie jetzt eine vierte Impfung brauchen“, sagte der Oppositionsführer im nordrhein-westfälischen Landtag der Deutschen Presse-Agentur. Da sei jetzt Klarheit notwendig. Mit der dritten sogenannten Booster-Impfung sei man gut geschützt, das zeigten auch die Erfahrungen der Länder, in denen bereits zum vierten Mal geimpft wurde. „Priorität hat weiterhin, dass die nicht vollständig Geimpften sich bis zur dritten Impfung boostern lassen.“

Vierte Booster-Impfung gegen Omikron oder neuer Impfstoff?

Der Hersteller Moderna hat seine erste klinische Studie zur Untersuchung eines speziell auf die Omikron-Variante zugeschnittenen Corona-Impfstoffs begonnen. Insgesamt 600 Freiwillige - teils mit zwei oder bereits drei Injektionen - würden daran an 24 Standorten in den USA teilnehmen, teilte Moderna am Mittwoch (Ortszeit) mit. Die Beständigkeit der Antikörper mit der normalen Booster-Impfung stimme zwar zuversichtlich, sagte Moderna-Chef Stéphane Bancel. „In Anbetracht der langfristigen Bedrohung durch die sogenannte Immunflucht von Omikron treiben wir unseren Omikron-spezifischen Impfstoffkandidaten dennoch weiter voran.“

Lauterbach: Vierte Dosis im Falle einer Impfpflicht nicht zwingend notwendig

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnet nicht damit, dass im Falle einer Impfpflicht-Einführung nach einer Dreifachimpfung noch eine vierte Dosis zwingend notwendig sein wird. „Wer heute oder künftig über drei Impfungen mit mRNA-Impfstoffen oder einem ähnlich wirksamen Impfstoff verfügt, verfügt über eine gute Grundimmunisierung“, sagte Lauterbach der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ kürzlich. „Die heutige Dreifachimpfung würde somit jeder Impfpflicht Genüge tun.“

4. Corona-Impfung startet in Isreal für bestimmte Personen

Israel beginnt mit der vierten Impfung gegen das Coronavirus für Erwachsene mit Vorerkrankungen. Betroffene mit Risikofaktoren für schwere Erkrankungen bei einer Corona-Infektion sowie ihre Betreuer könnten sich nun erneut impfen lassen, teilte des Gesundheitsministerium mit. Außerdem berechtigt seien Erwachsene, die bei ihrer Arbeit einer besonderen Gefährdung für eine Infektion ausgesetzt sind. Dies habe Generaldirektor Nachman Asch entschieden. Voraussetzung für die vierte Impfung sei nur, dass die dritte Impfung mindestens vier Monate zurückliegt.