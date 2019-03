Auf der wichtigen Verkehrsachse B10 bei Landau in der Pfalz hat der vierstreifige Ausbau begonnen. Für die „Lebensader der Region“ Richtung Karlsruhe investiert der Bund rund 40 Millionen Euro in eine vier Kilometer lange Strecke bei Landau an der Autobahn 65. Dabei entstehen unter anderem neue Auf- und Abfahrten. All dies findet unter laufendem Verkehr statt, wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte.

In jeder Richtung sei je ein Streifen weiter befahrbar. Die B10 verbindet die A8 bei Pirmasens mit der A65 in der Südpfalz und hat Bedeutung für den Fernverkehr und den Schwerlastverkehr. Ab Wörth führt sie über die baden-württembergischen Städte Karlsruhe und Stuttgart bis Nersingen, wo sie an der A7 endet.

