Gerstetten Vier Schwerverletzte nach missglücktem Überholmanöver

Gerstetten / DPA

Bei einem Unfall bei Gerstetten (Kreis Heidenheim) sind vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein 71-Jähriger am Mittwoch an einer Kreuzung nach rechts abbiegen wollen, als ihm ein 18-Jähriger entgegenkam. Der junge Mann wollte einen Bus überholen und hatte nicht auf den Gegenverkehr geachtet. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sowohl der 71-Jährige als auch der 18-Jährige und seine zwei Mitfahrer im Alter von 20 und 21 Jahren schwer verletzt wurden. Es entstand Sachschaden von 18 000 Euro.

