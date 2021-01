Mutmaßlich aufgrund des Vorfahrtsfehlers eines 86-Jährigen sind bei Heiligkreuzsteinach zwei Autos kollidiert und vier Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Senior an der Kreuzung der Kreisstraßen 4122 und 4120 im Rhein-Neckar-Kreis abbiegen und missachtete die Vorfahrt eines 35-Jährigen, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. In dem Auto des 35-Jährigen saß die vierköpfige Familie. Die Mutter und der Sohn kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, ebenso der 86-Jährige und seine Beifahrerin.

