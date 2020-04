Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt sommerlich warm. An diesem Dienstag klettern die Temperaturen im Land auf bis zu 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Bergland kann mit etwa 18 Grad gerechnet werden. Begleitet wird die Sonne von schwachem bis frischem Wind aus Nordost. Die warmen Temperaturen sollen sich den Meteorologen zufolge auch in den nächsten Tagen halten.

DWD BaWü