Der Südwesten kann sich auf einen sonnigen und trockenen Dienstag einstellen. Wenn, dann seien nur lockere Wolken am Himmel zu sehen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 27 Grad. Auch am Mittwoch bleibt es demnach freundlich und trocken. Trotz einiger Wolkenfelder liegen die Temperaturen zwischen 22 Grad im Bergland und 28 Grad im südlichen Rheintal. An den Folgetagen werden Werte von bis zu 29 Grad erwartet. Am Donnerstag ist es aber zeitweise dicht bewölkt, im Osten des Landes kann es auch zu Schauern kommen. Immerhin: Am Wochenende und darüber hinaus wird wohl die 30-Grad-Marke wieder geknackt.

DWD-Vorhersage für Baden-Württemberg