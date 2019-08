Im Internet ist das Video ein Hit: In Neuseeland hat sich die Polizei eine Verfolgungsjagd mit einem Rollstuhlfahrer geliefert. Die Begründung ist kurios.

In Neuseeland hat sich die Polizei die womöglich langsamste Verfolgungsjagd der Welt geliefert. Eine Streife in der kleinen Küstenstadt Timaru wollte den 60-jährigen Charlie Durham stoppen, da er mit seinem elektrisch betriebenen Rollstuhl zu schnell auf dem Gehweg unterwegs war. Die Polizisten schalten die Signallichter an ihrem Einsatzfahrzeug ein – doch Durham ignoriert das und fährt stur weiter.

In einem Video, das den kuriosen Vorfall zeigt, ist zu sehen, wie die Beamten immer wieder auf gleicher Höhe des Rollstuhlfahrers aufschließen, um ihn zum Anhalten zu bewegen. Schließlich versperren sie ihm den Weg und stellen ihr Auto quer zu Durhams Fahrtrichtung. Der 60-Jährige jedoch weicht aus, überquert in voller Fahrt eine befahrene Straße und setzt seine Flucht auf der anderen Seite fort.

„Der Fahrer weigerte sich anzuhalten und mied aktiv den Streifenwagen“, erklärte die Polizei dem Guardian. Mehrmals drängt die Streife den Rollstuhlfahrer in die Enge – jedesmal entwischt er ihnen, bevor er schließlich doch gestoppt werden kann.

Rollstuhlfahrer liefert kuriose Begründung für seine Flucht

Nicht nur die Verfolgungsjagd ist außergewöhnlich, sondern auch die Begründung, die Durham für seine Flucht dem lokalen Fernsehsender TVNZ liefert. Er dachte nämlich, dass es sich bei dem Polizeiauto um einen Eiswagen handle, der ihm ein Eis verkaufen wolle – was er nicht wollte. Außerdem habe er schnell nach Hause kommen müssen, um seinen Tee aufzusetzen.

Schließlich erhielt Durham für einen Strafe in Höhe von umgerechnet 145 Euro: Für die rücksichtslose Fahrt auf seinem Elektro-Rollstuhl und weil er die Anhaltesignale der Polizei ignoriert hatte.

