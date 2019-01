Pforzheim Verurteilter versteckt sich in Geschirrspülmaschine

Verurteilter versteckt sich in Geschirrspülmaschine

Pforzheim / DPA

Auf der Flucht vor der Polizei hat sich ein Mann in Pforzheim in eine Geschirrspülmaschine gezwängt. Der 26-Jährige hoffte, dadurch seiner Verhaftung zu entgehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach war er zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden und hatte seinen Haftantrittstermin verstreichen lassen.

Die Beamten suchten ihn am Mittwoch in der Wohnung seiner Freundin. Die Frau bestritt jedoch, dass er bei ihr sei. Die Polizisten kehrten mit einem Durchsuchungsbeschluss zurück - und entdeckten den Gesuchten in der Spülmaschine. Laut Polizei trat und spuckte der Mann um sich. Erfolglos, mittlerweile sitzt er hinter Gittern.

Mitteilung der Polizei