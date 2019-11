13 Jahre nach dem Mord an einem Mitschüler an der Urspringschule nahe Ulm sieht der Täter, der seine Haftstrafe abgesessen hat, heute (13.00 Uhr) einem neuen Urteil entgegen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem gebürtigen Ulmer zur Last, Anfang des Jahres einen Zeugen im damaligen Mordverfahren mit dem Tode bedroht zu haben. Zudem soll der 31-Jährige am Fahrzeug eines Zeugen die Heckscheibe eingeschlagen haben. Ohne ersichtlichen Grund habe er auch andere Menschen tätlich angegriffen.

Wegen dieser Vorfälle wurde er laut Gericht in der geschlossenen Abteilung der Ulmer Universitätsklinik untergebracht. Dort soll sich der Mann, der zehn Jahre im Gefängnis gesessen hatte, aggressiv gegenüber dem Personal verhalten und vier Polizisten angegriffen haben. Die Anklage lautet vor allem auf Bedrohung sowie auf Körperverletzung und versuchte Körperverletzung in mehreren Fällen.

Nach Einschätzung von Gutachtern leidet der Beschuldigte unter Schizophrenie. Das Landgericht Ulm muss einschätzen, ob er die ihm zur Last gelegten Taten aufgrund seiner Erkrankung begangen hat. Und ob er für die Allgemeinheit gefährlich und daher zeitlich unbegrenzt in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden muss.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, der 31-Jährige sei in zwei Fällen schuldfähig gewesen. Sie plädierte auf eine sechsmonatige Haftstrafe und Einweisung in die Psychiatrie. Die Verteidigung plädierte auf eine Freiheitsstrafe, die aber mit der vorläufigen Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie bereits abgegolten sei.