Wortwörtlich in die Flucht geschlagen hat eine 24 Jahre alte Angestellte einen Mann, der ein Wettbüro in Bretten im Kreis Karlsruhe mit einem Fleischermesser überfallen wollte. Nach Angaben der Polizei hatte der Unbekannte am Montagnachmittag die junge Frau bedroht und Bargeld verlangt. Trotz der Waffe habe die 24-Jährige auf den Mann eingeschlagen, bis dieser schließlich flüchtete. Vermutlich habe die junge Frau den Täter mit ihrem Widerstand überrascht, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Das sei mutig von der Frau gewesen, die zu dem Zeitpunkt allein in dem Wettbüro war - „wir würden trotzdem niemandem raten, so zu reagieren.“

Mitteilung der Polizei