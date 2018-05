Ehingen Verschwundener Löffel entfacht Streit mit Bratpfanne

Ehingen / DPA

Ein verschwundener Löffel hat in Ehingen einen handfesten Streit unter drei Männern ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein 50-Jähriger am Samstag zwei Mitbewohner in einer Flüchtlingsunterkunft angesprochen, weil „sein“ Löffel in der Küche nicht an seinem Platz lag. Daraufhin entwickelte sich ein handfester Streit zwischen den Männern: Ein 42-Jähriger schlug dem 50-Jährigen dabei laut Polizei zunächst mit einem Wasserkocher gegen den Kopf - ein anderer „bewaffnete“ sich mit einer Bratpfanne. Einer von ihnen drohte demnach auch mit einem Küchenmesser. Der 50-Jährige rief schließlich die Polizei - die gegen die beiden Männer nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Verletzt worden sei der 50-Jährige bei dem Angriff mit Wasserkocher&Co aber nicht, sagte ein Sprecher. Wer der Löffel genommen hatte, blieb unklar.

Mitteilung