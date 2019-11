Eine Verschwörungstheorie geht in den Sozialen Medien um: Greta Thunberg als Zeitreisende.

Im Archiv der University of Washington, ist ein 120 Jahre altes Bild aufgetaucht. Darauf zu sehen ist ein Mädchen mit geflochtenen Zöpfen, das ernst in die Kamera blickt. Das erinnert viele an die 16-jährige Klimaaktivistin.

Die haarsträubendsten Spekulationen kursieren im Internet. Ein User schreibt beispielsweise, Greta Thunberg sei unsterblich. Andere bezeichnen sie als eine Zeitreisende. Die Kommentare klingen in den meisten Fällen ironisch. Manche scheinen die Theorie allerdings ein bisschen zu ernst zu nehmen.